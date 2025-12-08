横浜をイメージした可愛らしいパッケージ！Bayu Factory 横浜中華街 本店
ディアラが展開するお土産ブランド『Bayu Factory(バーユファクトリー)』本店が、横浜中華街・南門シルクロードにてリニューアルオープン。
「横浜らしさ」と「馬油の上質さ」が融合した空間で、肌にやさしいナチュラル処方のアイテムが展開されます。
Bayu Factory 横浜中華街 本店
オープン日：2025年12月6日(土) 10:30
所在地：神奈川県横浜市中区山下町136-2
営業時間：10:30〜19:00
横浜赤レンガ店や草津温泉店で人気のラインナップに加え、本店ならではの限定商品が多数登場。
古くから親しまれる馬油を、地元横浜をイメージした可愛らしいパッケージで提供します。
再生可能な瓶を使用するなど、環境への配慮もなされた店舗です。
柳原良平氏コラボ「ヨコハマバーム」
イラストレーター・柳原良平氏とコラボレーションした、横浜らしいデザインのマルチバーム。
2024年に横浜の地域ブランド「横濱001」にて市長賞を受賞した人気アイテムです。
フローラルムスキーやフルーティシトラスなど8種類の香りから選べ、ギフトやお土産としても喜ばれます。
元小結・阿武咲による店舗プロデュース
今回のリニューアルには、同社で活躍する元小結・阿武咲(おうのしょう)氏が参加。
素材選びから照明の色味に至るまで細部にこだわり、観光客が楽しめるフォトスポットも用意されました。
試行錯誤を重ねて作り上げられた、温かみのある空間です。
豪華オープン記念キャンペーン
2025年12月6日(土)から12月14日(日)まで、リニューアルを記念したキャンペーンを実施。
マルチバームを2個購入するともう1個プレゼントされるほか、2,000円以上の購入で「お試し馬油セット」が進呈されます。
日常使いからギフトまで、横浜らしいレトロモダンな世界観を楽しめる機会です。
こだわりの馬油アイテムと、新たな魅力が詰まった店舗空間。
Bayu Factory 横浜中華街 本店の紹介でした。
