24ºÐ¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤ËÍ¿ÂôÍã¤¬´¿´î¡ª¡Ö¤â¤Ï¤ä´°Á´Éâµ¤¿Í´Ö¡×¤È¹ðÇò
¼Â¶È²È¤Ç¸½ºßº§³èÃæ¤ÎÍ¿ÂôÍã¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸òºÝ¸õÊä¤È¤Ê¤ë½÷À¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ïò¿ Î¶ÇÏ¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£µ¢¹ñ»Ò½÷¤Ç¾åÃÒÂ´¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¶Ð¤á¤ë¿Æ¤¬³«¶È°å¤Î24ºÐ¤¬Ä¶ÀäÈþ¿Í¤Ç11Ï¢µÙ¼è¤ì¤ë¤«¤éÎ¹¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤ÇÍè·î¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¹Ô¤¯ÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥È¥Ã¥×3¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ºòÆü¤Î»Ò¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¥¤¥Ö¤ò²á¤´¤¹»Ò¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤â¤Ï¤ä´°Á´Éâµ¤¿Í´Ö¡£°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¡£¡×¤È¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢¸½ºß¤Îº§³è¾õ¶·¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö24ºÐ¤Çµ¢¹ñ»Ò½÷¡¦¾åÃÒÂ´¡¦¿Æ°å¼Ô¡¦¶âÍ»¶ÐÌ³¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤äÀßÄêÀ¹¤ê¤¹¤®¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÁª¤Ó¤¿¤¤ÊüÂê¡×¡ÖÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö°ú¤´ó¤»¤ÎË¡Â§¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
