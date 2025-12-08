「浜松市動物園」で人気だったメスのホッキョクグマ「モモ」が、秋田県の水族館で双子の赤ちゃんを出産しました。新たな命の誕生に、モモの“ふるさと”浜松からも祝福の声が届いています。



（浜松市動物園 松下 美砂子さん）

「（秋田県の）『男鹿水族館』から連絡もらったときは本当に驚きとともにすごくうれしかったです」



「浜松市動物園」の人気者で、2024年3月、繁殖のため秋田県の水族館に引っ越したメスのホッキョクグマ「モモ」。





吉報が届いたのは先週12月4日･木曜日でした。（秋田･男鹿水族館 飼育員）「今、産み落とされてここにいますね」モモが双子の赤ちゃんを出産したのです。モモが「浜松市動物園」にきたのは9年前。繁殖のため、大阪の動物園に貸し出されていた母親のバフィンと親子一緒にやってきました。当時1歳で体重が150キロもあり母親とワンパクに遊ぶ姿で来園者を楽しませていました。そんな動物園の人気者だったモモでしたが、2024年3月、ホッキョクグマの繁殖計画の一環で秋田県の「男鹿水族館」に移ることに…。動物園では「モモを送る会」が開かれ、多くの人が別れを惜しみました。（来園者）「モモちゃんを小さいときからお母さんのバフィンと見ているので、遠くに行くのはさみしいけれど、お母さんになって元気に暮らしてほしいと思っています」秋田に引っ越したモモは、オスの豪太と一緒に暮らしましたが、2024年は繁殖には至らず…。それでも、2025年に入り2頭が寄り添い仲睦まじく過ごす姿が見られるようになり、たびたび繁殖行動が確認されていました。そして先週12月4日･木曜日、ついに双子の赤ちゃんを出産したのです。（来館者）「ちっちゃいのが2頭いたのですごくうれしかったし、声も元気で良かったです。あとは、これから元気に育ってくれればいいなと思っています」「鳴き声を聞いて、本当に命の誕生というのを初めて感じて、本当に2頭が元気で育ってほしいなというのと、モモちゃんの体調と。健やかに育ってくれたらなという気持ちでいっぱいです」吉報を受け、モモの“ふるさと”「浜松市動物園」の飼育員も祝福しています。（浜松市動物園 松下 美砂子さん）「私は当時（モモの母）バフィンを担当していたことがあって、バフィンの娘であるモモが出産してくれたので本当に感慨深かったです。もし戻ってくるのであれば、受け入れ態勢を整えて温かく迎え入れたいと思っています」モモが産んだ赤ちゃんのうち1頭目の所有権は「浜松市動物園」となります。まだ、モモと赤ちゃんが戻ってくるかは決まっていませんが、ふるさとを離れて子育てを始めるモモに、浜松からエールを送ってもらいました。（浜松市動物園 松下 美砂子さん）「バフィンがモモへ命をつないでくれたので、今度はモモが赤ちゃんへと命をつないでくれたらうれしいです。無事に育ってくれるように願い、浜松からモモの子育てを全力で応援しています」ホッキョクグマの初産は子育てが難しいとされ、赤ちゃんが2歳ごろまで順調に育てば、母親となったモモと一緒に浜松市動物園に戻ってくる可能性があるということです。（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）ここで残念なお知らせがあります。先ほど（8日午後）モモが出産をした「男鹿水族館」が、赤ちゃん2頭のうち1頭の動きが確認できず「死亡した可能性が高い」と判断したと発表しました…。とても残念ですが、1頭の赤ちゃんがスクスクと育ってほしいですね。モモが出産できたことがよかったですね。（津川 祥吾 アンカー）残念ですけれど、まだもう1頭は元気に育っているということですから、お母さんも今後も元気でいてほしいと思いますが、白井さんいかがですか。（コメンテーター 社会起業家 白井 智子 氏）私、大阪に住んでいたときに、モモとバフィンに会っていました。それが…浜松に来て…秋田に出産に行ってと…本当に命のつながりを感じますし、繁殖というのは大変なのですね。本当に元気に育ってほしいです。（徳増 ないる キャスター）そして、「浜松市動物園」に戻ってきてほしいですね。