2026年正月の「箱根駅伝」に向けて、静岡･島田市で合宿中の2つの大学の監督と選手の代表が島田市長に健闘を誓いました。



島田市の染谷市長を表敬訪問したのは、2026年の箱根駅伝へ出場する創価大学と東京国際大学駅伝部の指導者と選手の代表です。



8日は、「島田での合宿の成果を生かしシード権獲得を目指します」と、合宿地島田への感謝と大会に向けた意気込みを述べました。





これに対し、染谷･島田市長は「島田へようこそ。市民全員で応援しています」などと歓迎と激励の言葉を贈りました。創価大学は箱根駅伝には、7年連続9回目の出場、6年連続でシード権を獲得しています。一方、東京国際大学は2年連続9回目の出場です。（創価大学 駅伝部 副主将 黒木 陽向 選手）「目標は総合3位以上となっています。練習環境も素晴らしく箱根駅伝に向けて全員島田市でさらに力を付けてこられた」（東京国際大学 駅伝部 主将 菅野 裕二郎 選手）「今回の箱根駅伝では、チーム過去最高の順位を目標としているので、5位以内を目指しつつシード権を確実に取ることを目標にチーム全員でがんばっていく」箱根駅伝は、2026年1月2日、3日に行われます。