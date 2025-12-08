原宿から世界へアイドル文化を発信するプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．（カワイイラボ）」から誕生した女性９人組グループ「ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ」が８日、配信曲「もっと、キラッと」でデビューした。

メンバーは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあ。平均年齢１７・８歳の未熟で未完成な９人が「もっと（ＭＯＲＥ）」成長し、「輝き・憧れ（ＳＴＡＲ）」の存在になれるように思いをグループ名に込めた。

１６歳５か月と最年少の笹原は「このＭＯＲＥ ＳＴＡＲ９人でしか作り上げられないＫＡＷＡＩＩを見つけ、『憧れから憧れられる存在』を目指して精いっぱい頑張ります！」とコメントした。この日公開されたミュージックビデオのティザー映像に続いて、本編が１２日に公開される。

芸能事務所・アソビシステムによる「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」からは、女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」と、同じく女性７人組の「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場する。