デニム主役の新コレクションへ！GRANDMA MAMA DAUGHTER「吉祥寺店リニューアル」

カイタックインターナショナルが運営する京都発祥のブランド「GRANDMA MAMA DAUGHTER（グランマ ママ ドーター）」の吉祥寺店が、2025年12月13日(土)にリニューアルオープン。

ブランド設立15周年を迎え、新たなコンセプトと共に生まれ変わる店舗空間と、オープンを記念した特別なプレゼントが用意されています。

GRANDMA MAMA DAUGHTER 吉祥寺店

リニューアルオープン日：2025年12月13日(土)

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-5 平井ビル1F

営業時間：11:00〜19:00

定休日：火曜日(祝日の場合、翌水曜日休業)

祖母、母、娘と世代を超えて愛される洋服を提案してきた「GRANDMA MAMA DAUGHTER」。

ブランド設立から15周年を迎えるにあたり、2026年春夏シーズンより“デニムアイテム”を主役とした新たなコレクションへと進化します。

今回の吉祥寺店リニューアルは、その新章の幕開けに先駆けて行われるものです。

新しい店舗空間

リニューアルされた店舗は、新しいブランドの世界観を体感できる空間としてデザインされています。

幅広い世代に愛されるデニムアイテムを中心としたラインナップが展開され、ゆっくりとショッピングを楽しめる環境が整えられています。

オープン記念プレゼント

リニューアルオープンを記念し、商品を購入した方への特典を用意。

吉祥寺で人気のパン屋「ダンディゾン」の「馬九いくサブレ」と、「GRANDMA MAMA DAUGHTER吉祥寺オリジナルトートバッグ」がプレゼントされます。

トートバッグはシンプルなブランド名入りで、普段使いにも適したデザイン。

いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

世代を超えて愛されるブランドの新たなスタートと、特別な記念品。

GRANDMA MAMA DAUGHTER「吉祥寺店リニューアル」の紹介でした。

