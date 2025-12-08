川口春奈、輝きつづける秘訣は「素直で誠実に」 あふれる向上心を笑顔で語る
俳優の川口春奈が8日、都内で行われた『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』（Qoo10 MBA）授賞式に登壇し、輝き続ける秘訣（ひけつ）を語った。
【全身ショット】流石です！真っ赤な美肩あらわなドレスで魅了した川口春奈
Qoo10イメージキャラクターとして、メガ割CMに6年間出演している川口は、スペシャルゲストとして登壇。この日も華やかな赤のドレスをヘルシーに着こなし、輝きを放っていた川口。今回のイベントのテーマ「Glow Up!」にちなんで、輝き続ける秘訣について「人にも自分にも『素直』で。」とフリップで発表した。
川口は「仕事もそうですし、そうではない人間関係もそうですけど、自分に素直であることと、誠実であること。自分に対しても周りに対しても通ずるかなということで、書かせていただきました」とまっすぐに語った。
続けて「あとは楽しむこととか、挑戦することとか、向上心を持つこととか、好奇心をいつまでも忘れたくないなと。何事も楽しんでやっていく先に成長がつながっているのかなって」と笑顔を見せていた。
本アワードは、ユーザーのリアルな声を反映するため、Qoo10の購買データを元に、Qoo10のユーザーによる約60万票の投票、Qoo10での販売実績、さらにヘアメイクアップアーティストやビューティークリエイターなどの美容専門家で構成された審査員による厳正な審査と、複数の基準に基づいて決定された。
