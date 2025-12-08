¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè18Àï¡Û¸¶Â¼É´Æá¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÅÙÌÜ¤Î2Ãå¡¡¿å¿Àº×¤Ï¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè18Àï¡ÖÆôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸¶Â¼É´Æá¡Ê24¡á»³¸ý¡Ë¤¬2ÆüÌÜ3R¡¢ÀÜÀï¤Î2ÃåÁè¤¤¤ÇÀèÃå¤·¤¿¡£¹âÆ´¤Î¤Ò¤È¤ÄÆâ¤Î4¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ04¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢°®¤ê¥Þ¥¤Ï¢È¯¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤ß¤»¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é2ÅÙÌÜ¤Î2Ãå¡£Èá´ê¤Î¡È¿å¿Àº×¡É¤Ø¸þ¤±¡¢¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÍî¤È¤·¤Æº¹¤¹¤³¤È¤¬¤Þ¤À¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¸åÈ¾7R¤ÏÅ¸³«¤¬¤Ê¤¯5Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸åÈ¾¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£13¹æµ¡¤ÎÆ°¤¤Ï¾å¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Ï4R¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¾¡Íø¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£