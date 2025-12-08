人気ロックバンド・ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳのボーカル・ＫＯＮＴＡが、不慮の事故により四肢が完全まひ状態になったことが８日、分かった。ＫＯＮＴＡおよびバンドの公式サイトで公表された。

バンドの公式サイトでは、ＫＯＮＴＡについて「不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」と説明。加えて「『ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ＰＥＡＣＥ』は、ＫＯＮＴＡ、杏子、いまみちともたか、ＥＮＲＩＱＵＥの４名により、ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ」とし、ドラムの小沼俊明（コイソ）が脱退し、４人体制で再出発することも発表した。

ＫＯＮＴＡは自身の公式サイトで「過日、不測の事態に陥り、医師からは『命は永らえない』と告げられたものの、生き延びてしまった！ …とはいえ四肢は完全麻痺。肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした」と衝撃告白。「『ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ＰＥＡＣＥ』では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である」と伝えた。

ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳは１９８２年にＫＯＮＴＡ、いまみちともたから男性４人結成され、後にＯＬだった杏子が加入した。８４年９月にシングル「暗闇でＤＡＮＣＥ」でメジャーデビュー。８９年に「目を閉じておいでよ」がヒットを記録した。９２年１月に解散も不定期で集結し、２０１９年から本格的に活動を再開していた。