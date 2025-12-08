秋田市の認定こども園で、今が旬のブリの解体ショーが行われました。



園児たちは、大きなブリが自分たちの口に入るまでを間近で観察し、命の大切さを実感した様子でした。



秋田市にある認定こども園あきた風の遊育舎では、毎年、魚を食べることの大切さを園児たちに伝えています。



8日に用意されたのは体長約80センチ、重さ5キロほどの愛媛県産のブリです。



子どもたちは普段見ることがない大きな魚が解体されるシーンに興味津々です。





解体されたブリは塩焼きと、骨を取り除いたあら汁で早速いただきました。園児「おさかな、塩の味する、これ気に入った」「切るところ一番かっこよかった」「びっくりしてすごくてひっくり返るところだった、食べちゃった」園児「大事に思って感謝の気持ちを口で言って食べる」栄養士・木村憂子先生「血やだとか生臭いっていう子どもも中にはもいるんですけれども、やっぱりどういう風にしてお魚が切り身になって売られているのかを知るっていうのが一つの目的でもあるので、そこはちゃんと見てもらいたい」「将来健康で長生きしてもらうためにも、とっても栄養のある魚だったりとか、お野菜、全部の食材をバランスよく食べてもらえるようにしてほしい」園児たちは、解体ショーとそれを実際に食べることで、生き物への感謝の気持ちを芽吹かせていました。