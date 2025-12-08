小学生を対象にした野球教室が6日に秋田市で開かれ、子どもたちがキャッチボールなどを通じて野球の基礎を教わりました。



指導にあたったのは、かつてプロ野球界を支えた“往年の”名選手です。



イオン東北が2001年から開いている野球教室。



今年は県内7つのスポーツ少年団に所属する小学生100人余りが参加しました。



講師として招かれたのは中日ドラゴンズの元監督、与田剛さんや元広島東洋カープの栗原健太さんなど4人の元プロ野球選手たちです。





最速157キロの剛腕投手として名を馳せた与田さんは、キャッチボールを通してボールの投げ方や捕り方といった基本を子どもたちに伝えました。与田さんの指導「正面で、そうそう、リズムとる。ちゃんと左、右、左左、右、左。そうそうそう。」元プロ野球選手の指導に熱心に耳を傾けた球児たち。参加者（4年生）「ひじ、手をどこにやるかとか教わりました」「球の速さとかが、変わったと思います」与田剛さん「（秋田は）レベルが高くて素直な子が多いので、1年に1回楽しみにしてます」「1つの目標を達成して、自分の思いを成し遂げるためにていうことで何か学んでもらえればと」野球教室を主催したイオン東北は、「この交流をきっかけにプロを目指す子どもが出てくればうれしい」と話していて、来年以降もこの教室を続けていくことにしています。