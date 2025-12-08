山形県山辺町では、町の特産品をＰＲしようと、ちょっとユニークな議会が開かれました。

【写真を見る】町長は全身ニット着用！ 議員もニット姿のユニークな「ニット議会」で町の特産品”ニット”ををPR！（山形・山辺町）

大塚美咲アナウンサー「議員の皆さんが続々と場内に入ってきました。きょうの議会の注目ポイント、それは皆さんのファッションです。華やかなニット姿で議会に臨みます」

議員も、議長も、町長も…！きょうの山辺町議会定例会で皆さんが着ているのは、町の特産品であるニットです。

町では、１２月１０日を「ニットの日」と定めていて、それに合わせて毎年、議員や執行部全員がニットを着て議会に臨む「ニット議会」を開いています。

町自慢の特産品とあって、皆さん、きょうのファッションには気合が入っているようです。

議員「山辺のニットです。この形が素敵だなと思って。熱い答弁もちょっと柔らかめで」

■ニットの上からニット！

こちらは、ニットの上からニットを重ねる重ね着スタイルです。

議員「ベストを（上から）着ても合うなと思って。町のニットを広めるためには、こういう機会は大切だと思う」

■服以外も！ ニット愛がふんだんに詰まったファッション

皆さんが取り入れているニットは服だけではありません。

町の花・りんどうとサクランボをあしらったニットのチャームに、可愛らしいポシェット。

おのおののニット愛がふんだんに詰まったファッションです。

■町長はトータルコーディネート！

そして、町長のきょうのコーディネートは…？

山辺町 安達春彦 町長「熱い議論になると思って、薄手のサマーニットを着てきた。きょうは下のパンツまでニットのパンツで、山辺産のものを履いてきました」

パンツにネクタイ、さらには名刺入れやポーチまで。全身ニットづくしのトータルコーディネートです。





山辺町 安達春彦 町長「地場産業なので、リーズナブルな料金でしっかり着れるということを私がトップセールスしていかないとな」

全員でニットを着て普段より柔らかなムードの中、暑い議論が交わされる山辺町議会定例会。ニット議会は明後日も行われます。