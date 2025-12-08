LDH、悪質な誹謗中傷に対策「当該人物の情報を特定いたしました」 警察に相談も
LDH JAPANは8日、公式サイトを更新。「悪質な誹謗中傷に関するご報告」と題し、対策について声明を発表した。
【写真】圧巻すぎる…！総勢32人が大集合
発表で「このたび、弊社所属アーティストに対し、SNSおよび各mobileサイトやCLにおいて、執拗かつ悪質なコメントを繰り返していた特定のアカウントについて、当該人物の情報を特定いたしました」と報告。「警察に相談のうえ、警告を行っていただきましたことをご報告いたします」と、対策をつづった。
続けて「弊社は、所属アーティストの名誉と安全を守るため、悪質な誹謗中傷や嫌がらせ行為に対して、今後も警察や専門家等と連携し、厳正に対応してまいります」と宣言。「今後も皆様に安心してLDHのエンタテインメントをお楽しみいただき、応援していただける環境づくりに努めてまいります」とし、「引き続き、ご理解とご協力、そして弊社ならびに所属アーティスト・タレントへの温かい応援をお願い申し上げます」と呼びかけた。
LDHは今年11月17日、「プライバシー侵害、SNS上での誹謗中傷について」と題した声明を発表。出待ち・入待ち行為、遭遇情報をSNSなどで発信する行為、悪質な撮影行為について言及していた。
