¡¡¸µÃæÆü¤Î»³ËÜ¾»»á¡Ê60¡Ë¤È»³ºêÉð»Ê»á¡Ê56¡Ë¤¬¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥É¥éHOTpress¡×¤Ë½Ð±é¡£1Ç¯ÌÜ¤ÇÊá¼êºÇÂ¿85»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÀÐ°ËÍºÂÀÊá¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¾»»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼ÂóºÈ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¡£¡ÖÀµÊá¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ë¡¼¥¡¼¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÉé¤±¤¿¤È¤¡È¥ê¡¼¥É¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÀÐ°ËÊá¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Î°ÂÄê´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨¡¦221¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢21ÂÇÅÀ¤ÎÂÇ·âÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»³ºê»á¤Ï¡Ö¹ç³ÊÅÀ¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¿ô»ú¤«¤Ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê»á¤¬À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÂÇ·âµ»½Ñ¤è¤ê¡¢É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤Ç°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ë¤È¤¤«¤é»î¹çÃæ¤Ë¾Ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï»î¹çÃæ¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¡¦413¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¸Å²ì¡Ê¡¦510¡Ë¡¢µð¿Í¡¦´ßÅÄ¡Ê¡¦419¡Ë¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°3°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¾»»á¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÀµ³Î¤µ¤ÈÌî¼ê¤¬Êá¤ê¤ä¤¹¤¤µ°Æ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¹ç³ÊÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
