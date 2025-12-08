タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が7日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。複数回出演しながらも、エピソードをほとんど採用されていない人気バラエティーを明かした。

リスナーから11月4日放送の日本テレビ「秋の爆笑！さんま御殿?健康オタクvs甘やかし 独自の健康法で大激論祭」に出演した際、みちょぱのエピソードが1つも採用されていなかったことについて「お前、全然しゃべってねえじゃねえか」とツッコミのメッセージが寄せられた。

これに、みちょぱは「これは反論じゃないんですけど」と前置きしたうえで「私、マジで『さんま御殿』、初めて出て、もう10年近くなるかな。一時期なんて毎月のように出てたぐらいの時もあったんですよ。だけど、たぶん過去1回ぐらいじゃないかな、エピソードトーク採用されたの。本当に」とぶっちゃけ。「ビビるでしょ。私もビビってるんだもん。それでも呼んでくれてんだから、『さんま御殿』」と笑った。

「毎回テーマごとにあるから、今回はちょっと健康に気を使ってるとか、その体鍛えてるっていう枠で呼んでもらったんだけど、今までいろいろあったんだけど、アンケートがまず送られてくるのよ。それで、ある程度書いて。そうしたら、あっちでたぶん全員のアンケートが集まった中で、話も聞きつつ、“じゃあこの話を当日します”みたいなのが決まってくるのよ。だから、そのテーマじゃない、実際に採用されなかったテーマのアンケートとかも書いたりしてるんだけど、さんまさんがやっぱ振るじゃん、“何番目に振られます”って言われるんだけど、それが本当に1回あったかないかぐらい。奇跡的に1回あった時は記憶がある。本当にそれだけだよ、私。マジでないんだって」と苦笑。「マジネタないんだよ、毎回。本当に。だけど、呼んでくれている『さんま御殿』がありがたいですよ。相槌とかそういうツッコミでしかできないから、私は」とした。

日々の生活について「毎日ほぼ直帰、仕事からの直帰だしさ。怒ったこととかも、私、基本怒んないから怒ることもないし、感情的になることも基本ないから、うれしかったこととかもやっぱない。泣いたこととか、そういうのもなさすぎてさ。難しいよね、やっぱああいうのって」ともらした。

「いや、すごいなと思う、どんな話でも持ってきたりする人いるじゃん。だからアンケートが通る人とかうらやましいなって思いながら参加してるから。それでも呼んでもらって出てるっていうだけで、褒めてください。本当に。本当にないんですよ」と笑った。