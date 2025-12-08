８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」では、自民党と日本維新の会が衆院議員の定数４６５人の１割を目標に削減する議員定数削減法案を５日、共同提出したことを伝えた。

コメンテーターとして出演した元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「これは議員を削減して、そこでお金を生み出そうって議論じゃないんです。議員を削減しても、この数では…。まあ、３０億、４０億って、すごいお金ですけども、日本の財政がこれで好転する、良くなるなんてことはなく、お金の問題ではありません」と、まず発言。

「もともとは国会議員を少なくする代わりに今、国会議員がやっている仕事を地方議員に回しましょうって話なんですよ、これは」と続けると「そこがうまく伝わっていなくて、非常に乱暴なやり方だっていう批判はありますけど、こういう大改革をやろうと思ったら、とりあえず国会に出して…。今までは水面下で協議をやっていたんだけど、国会に出して野党が嫌なんだったら嫌で否決をすればいいと思う」と話した。

その上で「ただ、一つ、僕が最近、えっ？と思ったのが維新が中選挙区制を言い出して。小選挙区比例代表並立制だったのを一つの選挙区から３、４人当選する楽ちんな制度の中選挙区制はいろんな問題を引き起こしていたんですよ。２着、３着、４着、５着でも受かるから、ものすごい楽で、国会に行くと、なあなあになっていたのを、それに戻すっていうことを維新をはじめ他の政党もみんな言っていて。議員削減をする代わりに中選挙区に戻すと言ってる。僕はこれに反対ですね。緊張感がなくなりますよ、中選挙区なんかになったら。議員が減ることのメリットよりも中選挙区になるデメリットの方がはるかに大きいと僕は感じています」と続けていた。