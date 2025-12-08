猛暑の影響イチゴ不足が心配される中、12月8日、岐阜県各務原市のケーキ店「たまご屋さんケーキ」を訪ねました。

【写真を見る】クリスマスを前にケーキ店 イチゴ確保に苦労 猛暑で大きくなりすぎ｢希望したサイズが入荷するか心配」クリスマスケーキは予約分のみで当日販売できない可能性も…

店の一番人気はカットケーキ。週末には県外からも客が訪れ、多い日には1日で1000個ほど売れるそうです。

店では12月20日までクリスマスケーキの予約を受け付けていますが…



（たまご屋さんケーキ 佐藤之記店長）

Q.クリスマスシーズン到来ですがイチゴはどうですか？

「こちらが聞きたい。とても心配。希望したイチゴのサイズが入荷するかどうか心配」

猛暑の影響で出来がよくないイチゴもあると言います。



（佐藤店長）

「色づきが悪くイチゴ硬い。2～3年前は秋も長かったので、じっくりと色が付いて柔らかいイチゴが12月ごろに出回った。ここ2～3年は傾向が変わってきている」



加えて値段の高騰に曇り顔です。



（佐藤店長）

「（イチゴ1パックで）200円ほど上がった。高止まりしている。この先安くなる見込みもない」

クリスマスケーキを当日販売できない可能性も…

イチゴの仕入れにはここ数年苦労していて、ことしは日によって頼んだ数がそろわないこともあるそうです。ではこの先、さらにイチゴ不足になるとクリスマスケーキはどうなるのでしょう？



（佐藤店長）

「イチゴがない状態になるとアレンジする。そこは技術」

入荷したイチゴのサイズを見てから、ケーキ全体をデザインするとのこと…



（佐藤店長）

「5号サイズ（直径15センチ）のホールケーキに大きいイチゴはのせない。2Lサイズのかわいいイチゴをのせるが、手に入るかどうか不安」

クリスマスのホールケーキは、イチゴの入荷次第でクリスマス当日には販売ができず、ことしは予約分だけで終了という可能性も。



（佐藤店長）

「つらいは通り越した、かなり厳しい。イチゴが夢にも出てきます」