清水尋也被告「生活立て直すため一般の仕事を探して働く」初公判で改めて謝罪も…俳優業は「相談して考えないといけない」12月19日判決

8日、東京地裁で行われた俳優の清水尋也被告の初公判。

大麻を所持した罪について起訴内容を認め、謝罪しました。

事件が明らかになったのは2025年9月。

自宅で乾燥大麻約0.4グラムを所持したとして逮捕・起訴されたのです。

テレビドラマや映画などに出演し、若手俳優の中でも注目される存在だった清水被告。

突然の逮捕に衝撃が走りました。

保釈時には、次のように謝罪。

清水尋也被告（2025年9月）：

この度は申し訳ございませんでした。今回、私の行為によって多くの方々にご心配、そしてご迷惑をおかけしてしまったこと、深くおわび申し上げます。

そして8日、迎えた初公判。

黒のスーツ姿で出廷した清水被告は、冒頭、職業を聞かれると「俳優をやっています」と回答。

起訴内容について、裁判官から「間違いないですか」と問われると、「ないです」と認めました。

大麻を使った理由については「主にストレスの緩和やリラックス目的で」と話しました。

また、家族や仕事の関係者に対しては「後悔しきれない」などと述べました。

そして、今後の仕事について聞かれると、「これから考えるが、まずは生活を立て直すためにも一般の仕事を探して働いていく」と答えました。

裁判官から「俳優業はしばらく休業か」と問われると、「役者の仕事は1人の力では成立しない仕事だと思っています。自分で判断できることではないので、相談して考えないといけないと思っています。まずは1人の人間として、後悔ないように生きていきたい」と述べ、最後に「改めてきょう、自分の罪でたくさんの人にご心配、ご迷惑をおかけしたことを反省しています。申し訳ありませんでした」と謝罪しました。

検察側は拘禁刑1年を求刑し、弁護側は執行猶予を求めているこの裁判。

判決は12月19日に言い渡されます。