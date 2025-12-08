穴場すぎる！ 駅近で京都市内を一望できる絶景カフェ

京阪本線または京都市営地下鉄東西線の三条駅周辺は、居酒屋やバーなど夜の店が多いエリア。だから「こんなところに、こんな素敵なカフェが⁉︎」とより穴場に感じるのが「M Stand coffee 三条鴨川店（えむ すたんどこーひー さんじょうかもがわてん）」です。駅を出て、鴨川方向に歩き、橋（三条大橋）を渡ってすぐ。鴨川と三条通との角地に立つビルの4階と屋上が、カフェの所在地です。

1階はコンビニエンスストア。その横にある入り口からエレベーターで4階まで上がります。エレベーターの扉が開いた瞬間、現れるのは、広々とした白い空間。注文カウンターを除いた北、東、南向きの壁はすべて窓で、やわらかな自然光が差し込み、店の中央には大きなローテーブルが鎮座する贅沢すぎる空間が広がっています。



まずはカウンターで商品を注文。上海発「M Stand」直営のカフェだけあって、日本ではあまり見かけないメニューもいろいろ。とくに気になるのが、コーヒー3種類を飲み比べできる「Combo」メニューです。

「Combo A」「Combo B」の2種類があり、Aはメインのコーヒーが京都限定ブレンド、Bはシングルオリジン（単一豆）です。それぞれにブラック、ミルクコーヒー、スペシャリティドリンク（ナイトロコーヒー）の3種類のテイストが楽しめます。

例えばブラックコーヒーはレギュラーサイズの場合およそ220mLのところ170mLと、多過ぎず、少な過ぎずちょうどよい分量。3種類ともレギュラーで注文したら2220円（「Combo A」の場合）のところ、1680円で3種類の味が試せるところも魅力です。

店内と屋上を自由に移動できるので、ブラックは屋上で、スペシャリティドリンクは店内で、と場所を変えて楽しむのもおすすめです。

屋上テラス席は、駅から1分の距離にこんなにも抜けのある空間があるなんて驚きの空間。店内と同じようにゆとりのある席の配置で、3方位に向かってカウンター席が備えられ、真ん中には広々としたテーブル、ビル側の席は一段高い位置から京都市街地を一望できるようになっています。

清水寺の方を向くと八坂の塔が、北を向くと五山の送り火の「大」の文字（一部）が見えます。覗き込めば、鴨川の流れや水鳥がくつろぐ姿も見えて、癒やされます。太陽が真上にある時間帯はまぶしいですが、西側にビルがあるので、西陽は遮られて日陰で過ごせます。夜は夜景を見ながらワイングラスを傾けるのもおしゃれな過ごし方かも……「グラスワイン」1280円〜 。



さて、「Combo」メニューの1つにも入っているスペシャリティドリンクの正体は、ナイトロコーヒー。日本では提供しているお店がまだまだ少ないコーヒーの飲み方です。ナイトロとは窒素のことで、専用のサーバーでナイトロガスと一緒に水出しのコーヒーを注ぐことで、まるで黒ビールの泡のような口当たりなめらかできめ細かい泡立ちのコーヒーが楽しめます。

写真は「Combo A」にセットされているスペシャルティドリンクの「カシスチェリーナイトロコーヒー」を注ぎきった直後。コーヒーに内包された泡が少しずつ上に浮かびあがり、きめ細やかな層を作ります。口に含むと、クリーミーな泡が舌をやわらかく包み、ほのかなカシスの甘酸っぱさに包まれます。コーヒーでありつつも、なんだか別世界の味わい。



スペシャリティドリンクには、コーヒー以外のもの、かつ、京都限定メニューもあります。それが「抹茶クリームココナッツウォーター」。

上海で話題の植物性ミルクブランド「PLANTAG」のココナッツウォーターに、抹茶のクリームを合わせたすっきりとした1杯。自然なココナッツの甘さと抹茶の風味がさわやかです。

フードメニューから「抹茶レアチーズケーキ」を選んで、抹茶尽くし。どちらも抹茶の味が濃くて美味。そして、どちらも京都限定メニューです。



モーニングにもランチにも使える充実のフードメニュー

フードメニューには食事系とデザート系の2種類。食事系トーストは「アボカド スクランブルエッグ」「トマト ハム スクランブルエッグ」「スペインハムサラダ」の3種類。オープン以来1番人気は「アボカド スクランブルエッグ」です。

具沢山のトーストは「きれいに食べるのが難しいな」と思うことがあるのですが、「M Stand coffee 三条鴨川店」ではビニール手袋が用意されていて、手指を汚すことなく食べられます。この食べ方、とても食べやすくてうれしい。たっぷりの具を支えるトーストは京都のパン屋さんのもの。クルミ入りのハードブレッドで噛み締めると小麦の味が濃くて食べ応えがあります。

秋におすすめの組み合わせは、金木犀フレーバーの「金木犀カフェラテ」とピーナッツバターの塩気が効いたパン「バナナピーナッツバター」。「バナナピーナッツバター」は、生のバナナを丸ごと1本使ったボリューム感のある一皿。

こちらもクルミ入りハードブレッドの上に薄くスライスしたまるごとバナナを贅沢に重ね、その上からとろり濃厚な塩キャラメルソースをたっぷりと。さらにピスタチオクラッシュをひと振りすることで、甘さ・塩味・香ばしさが三位一体となった、満足度の高い一品に仕上がっています。

金木犀のカフェラテは、金木犀の香りそのもの。ひと口飲んだ瞬間から甘くやさしい香りに包まれて、幸せな気分になります。

最後に、上海の「M Stand coffee」で人気を集めているのがアパレルなどの物販商品。マグカップ、コーヒーカップ、タンブラー、トレンドバッグなどどれもシンプルで実用的でおしゃれ。そして思いのほか値段がお手頃ですよ。

鴨川を見ながらゆったりくつろぎたいときにおすすめの「M Stand coffee 三条鴨川店」。贅沢な空間で、開放的な気分になれること間違いなしです。



■M Stand coffee 三条鴨川店

（えむすたんどこーひー さんじょうかもがわてん）

住所：京都府京都市中京区中島町110 FORUM三条ビル4F

TEL：080-9350-3555

営業時間：8〜22時

定休日：なし

アクセス：京阪本線または京都市営地下鉄東西線三条駅から徒歩約2分



