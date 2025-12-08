¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÃêÁª²ñ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥° ¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤Î½¸²ñ¤È²½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæÎ¢
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï¤¤¤Ä¤âÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤µ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¡Ë
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡ÁFIFA¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ê¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¡Ë
¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÃêÁª²ñ¡×¡Ê¡ØSky¥Ë¥å¡¼¥¹UK¡Ù¡Ë
¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢ÅªÌ¤Íè¤ò³À´Ö¸«¤ë¡×¡Ê¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Ù¡Ë
¡ÖÇÉ¼ê¤Ç¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âµ®½Å¤Ê¼«Âº¿´¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¡Ê¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¡Ë
¡Ö2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃêÁª¤Ç¾¡¼Ô¤Ï......¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡×¡Ê¡ØUOL¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ù¡Ë
¡¡12·î£µÆü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤ËÂÐ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÃêÁª²ñ¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥ÎFIFA²ñÄ¹ photo by Kazuhito Yamada/Kaz Photography
¡¡ÃêÁª²ñ¤ÏÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤É¤³¤í¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤²»³Ú¤Î±éÁÕ¤ä¾®¼Çµï¤¬¤À¤é¤À¤é¤ÈÂ³¤¡¢ÃêÁª¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÌó90Ê¬¸å¡£¤Ä¤Þ¤ê1»î¹ç¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤ä¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾Ò²ð¤µ¤ì¤º¡¢¼°Åµ¤Ë¤¿¤À¹ë²Ú¤µ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¾þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤êÃêÁª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÍÂç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡½¡½Ìîµå¡¢¥Ð¥¹¥±¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£Èà¤é¤ÏÃêÁª²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¹ñ¤ÎÌ¾¤µ¤¨¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ÎÃêÁª²ñ¤òºÇ°¤ÎÃãÈÖ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¥È¥é¥ó¥×Îé»¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±³«ºÅ¹ñ¤Î¥«¥Ê¥À¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È¥á¥¥·¥³¤Î¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥àÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£FIFA¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î²ñÄ¹¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¥È¥é¥ó¥×¤ò¤è¤¤¤·¤ç¤¹¤ëÍýÍ³¡Û
¡¡¤½¤ì¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤ÏFIFAÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼øÍ¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢FIFA¤Ï¿·¤¿¤ËÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶ÁÏÀß¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¡£¾Þ¤Î¼øÍ¿¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ò¾Î»¿¤¹¤ë4Ê¬´Ö¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤¬Î®¤ì¡ÖÂçÅýÎÎ¤ÏÇ¤´üÃæ¡¢À¤³¦¤ÇÊ¿ÏÂ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬¹ñÆâ¤Î¥½¥Þ¥ê¥¢·Ï°ÜÌ±¤ò¡Ö¥´¥ß¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹³µÄ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤¿¤Ã¤¿¿ôÆü¸å¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡¤³¤Î¾Þ¤Ï²¿¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¤â¡¢Ã¯¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤«¤â¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¸õÊä¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·FIFA¤¬Ê¿ÏÂ¾Þ¤òºî¤ë¤Ê¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ë¤·¤é¤±¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤Î¾Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ÎÍèÇ¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ò¤è¤¤¤·¤ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»Ë¾åºÇÂç¡×¤òëð¤¦ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÀ®¸ù¤¬Èà¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥é¥ó¥×¤Ï¸½ºß¡¢Ìó12¥«¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÎÆþ¹ñ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Á¤ä¥¤¥é¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Á¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Æ£´Ì¾¤À¤±¤ËÆÃÊÌÆþ¹ñ¥Ó¥¶¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤Ï½èÃÖ¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£½Ð¾ì¹ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´ÑÀï¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÈà¤Î¶»Àè»°À£¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤Î½¸²ñ¤È²½¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¥¨¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤ê¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¼«²è»£¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤¬Ä¹¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ºÇ°¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤â¡Ê¤Ê¤¼Ã¯¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ë¡¢¤è¤ê¥Ô¥¨¥í´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Âç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¤Î¶¦ºÅ¤À¡£³«Ëë¥á¥¥·¥³¡¢·è¾¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡£¤Ê¤é¤ÐÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¯¤é¤¤¥«¥Ê¥À¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥«¥Ê¥À¤Î¿Í¡¹¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú³Æ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤âíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬...¡Û
¡¡¤½¤â¤½¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£²ñ¾ì¤Î¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬Â¿Ë»¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÃêÁª²ñ¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶¥È¥é¥ó¥×¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤Ï¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¥Æ¥í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Î½£Ê¼¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÃêÁª²ñ¤Ï¤½¤Î½±·â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤Î¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡ØESPN¡Ù¤ä¡ØUOL¡Ù¤Îµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ï¸òÄÌµ¬À©¤¬Éß¤«¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢Æþ¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸·½Å¤Ê¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£Áë¸ý¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÍè¤¿É´¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥«¥á¥éµ¡ºà¤äPC¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢£²»þ´Ö°Ê¾å¡¢ÂçÀã¤Î¹ß¤ë³°¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¡Ø¥Ç¥£¥ì¥¯TV¡Ù¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½GK¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥¤¥³¥¨¥Á¥§¥¢¤â¤¤¤¿¡£90Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎPK¤ò»ß¤á¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò·è¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¤À¡£Èà¤â¡Ö¤â¤·º£Æü¤¬»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê¤¬¤«¤¸¤«¤ó¤ÇPK¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¡¢À¯¼£²½¤·¤¿ÃêÁª²ñ¤Ë¤Ï³Æ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î´´Éô¤¿¤Á¤âíä°×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢FIFA¤¬ÌÙ¤±¤¿ÉÙ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤âÎ®¤ì¹þ¤ßÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¥ê¡¼¥»¡¦¥¯¥é¥ô¥§¥Í¥¹²ñÄ¹¤ÏÃêÁª²ñ¸å¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÃêÁª²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢·Ù²ü¤òÂÕ¤é¤º¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¶¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢FIFA¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÊÁ¤ËÃíÎÏ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½´ÆÆÄ¥¹¥È¡¼¥ì¡¦¥½¥ë¥Ð¥Ã¥±¥ó¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÃêÁª²ñ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Ç°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤¿¡£¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÏÀµÄ¾¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËFIFA¤¬¥È¥é¥ó¥×¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Î·ÐÈñ¤ÎÁí³Û¤Ï5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó80²¯±ß¡Ë¤Ë¤â¾å¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¶â¿§¤ÎÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â¡¢·è¤·¤Æ°Â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÃêÁª²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬¡ÖYMCA¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤Î½¢Ç¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä½¸²ñ¤Ç¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤â¸À¤¨¤ë¶Ê¤À¡£¤À¤¬¡¢Ä¹¤¤ÃãÈÖ¤Ë±ä¡¹¤È¤Ä¤¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢Êò¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿Ä°½°¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¸ß¤¤¤ËÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ²Î¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢2000¿Í¤Û¤É¤¬¤¤¤¿´ÑµÒÀÊ¤Ï¤Û¤Ü¶õ¤Ë¡£¡ÖFIFA TV¡×¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ì½Ö¡¢±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥«¥á¥é¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï»ëÄ°¼Ô¤äÄ°½°¤Ø¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¡×¤â¤Ê¤¯¡¢¥°¥À¥°¥À¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÃêÁª²ñ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤´Ëþ±Ù¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÍÙ¤ë¥È¥é¥ó¥×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¸«¤Ê¤¬¤éÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤ò»Ä¤·¤Æ??¡£
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡×¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¥í¥Ê¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¤É¤ì¤À¤±¥µ¥Ã¥«¡¼¤òìÊ¤á¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤à¤Î¤«¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFIFA¤ÏÀ¯¼£¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸«¤»¤«¤±¤Î¥á¥Ã¥¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢´°Á´¤ËÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀ¯¼£¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆFIFA¤Ï¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ´À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£