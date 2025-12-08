¤ë¤ë¤Ö&more.¿Íµ¤µ»ö¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ú2025Ç¯11·î1Æü¡Á11·î30Æü¡Û
¡Ú¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª ¡ÖKFC¥ì¥¹¥È¥é¥óÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Å¹¡×¤Î²Á³Ê¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ°ÄìÄ´ºº
±ØÄ¾·ë¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤âÊ»Àß¤·¡¢°ìÆü³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡ÖÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£¿Íµ¤Å¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢Ï¢Æü¹ÔÎó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Î¡È¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡É¤ò¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖKFC¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê¤±¤¤¤¨¤Õ¤·¡¼¤ì¤¹¤È¤é¤ó ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤É¬¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·½É¥é¥ó¥Á¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅ¹13Áª¡Ã¤æ¤Ã¤¯¤ê½÷»Ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âOK¤Ê·ê¾ì¥«¥Õ¥§¤â¡ª
¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¿·½É¡ª º£²ó¤Ï¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡Ù¤Ç²áµî·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤«¤é¡¢¿·½É¥¨¥ê¥¢¤Ç¥é¥ó¥Á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½÷»Ò²ñ¤ä¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¤êÍøÍÑ¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÅ¹¤À¤±¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¤Þ¤È¤á¡Ú2025Ç¯11·î¡Û¡ÃÈÎÇä´ü´Ö¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥¹¥¿¥à¤â¾Ò²ð¡ª
ÆüËÜÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª ¥·¥¢¥È¥ëÈ¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊStarbucks Coffee Japan¡Ë¡×ÄÌ¾Î¡È¥¹¥¿¥Ð¡É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿·ºî¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Îµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÅÙ¤Ë¡¢¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÂßÀÚÉ÷Ï¤¡¢¸Ä¼¼É÷Ï¤¤Î¤¢¤ë´ØÅì¤ÎÆüµ¢¤ê²¹Àô&¥¹¥Ñ32Áª¡ª¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë²¹Àô¡õ¥¹¥Ñ»ÜÀß¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¥È¥ê¥Ã¥×¤Ï¤¤¤«¤¬¡© º£²ó¤ÏÂßÀÚÉ÷Ï¤¡¢¸Ä¼¼É÷Ï¤¡¢²ÈÂ²É÷Ï¤¤Î¤¢¤ëÆüµ¢¤ê»ÜÀß¤ËÂçÃíÌÜ¡ª ¤µ¤é¤Ë»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¹Ô¤±¤ëÅÔ¿´¤Î²¹ÀôÁ¬Åò¤ä¡¢½÷»ÒÎ¹¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥¨¥¹¥Æ¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´äÈ×Íá¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Ê¤É¤Ê¤É¡£Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤ÆÀÅ²¬¤ÎÇ®³¤¤Þ¤Ç¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»ÜÀß¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî2025¡¦¥°¥Ã¥º¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¢ö ¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè1ÃÆ¡×¤¬È¯Çä¡ª ¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè1ÃÆ¡×¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É²Ú¤ä¤«¤ÊÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¢ö ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥¢¥ê¥¹¥¿¥°¥Ã¥º¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡ÚºÇ¿·¡ÛÂçºå¤ÇÀäÂÐ¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª ¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¿Íµ¤Å¹12Å¹¡Á¥¨¥ê¥¢ÊÌ¡Á
Âçºå¤ÎÊ´¤â¤ó¥°¥ë¥á¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¡£¤³¤ì¤¾Âçºå¡ª¤ÊÄ¶²¦Æ»Å¹¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÃíÌÜ¤Î¸ÄÀÇÉÅ¹¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÍÌ¾Å¹¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ªÅ¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£·ãÀï¶è¤Î¥ß¥Ê¥ß¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¡¦Æ»ÆÜËÙ¡Ë¡¢±Ø¶á¤ÇÊØÍø¤Ê¥¥¿¡ÊÇßÅÄ¡¦Ê¡Åç¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡¦¥°¥Ã¥º¡Û¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡ßÎÐ¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥°¥Ã¥º Âè2ÃÆ¡×È¯Çä¡ª ¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¥Þ¥°¤Ê¤É¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¢ö
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥°¥Ã¥º Âè2ÃÆ¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤òÅº¤¨¤¿¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ä¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¢ö ¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÅìµþ¡Û±«¤ÎÆü¤Ç¤âÇ¨¤ì¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È46Áª
±«¤ÎÆü¤Ç¤â¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎÍ½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª ¤½¤ó¤ÊÊý¤Ø¡¢º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡Ù¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤Ê¤«¤«¤é¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÅìµþ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²°Æâ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¿Íµ¤¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¡¼¥È¤â³Ú¤·¤á¤ëÈþ½Ñ´Û¤ä¿åÂ²´Û¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÌþ¤··Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢±«¹ß¤ê¤ÎÆü¤Ç¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
¡ÚºÇ¿·¡Û²£ÉÍ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ªÅÚ»º20Áª¡Ã²£ÉÍ±Ø¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤ªÅÚ»º¤ä¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â
¤ß¤É¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤Ê¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤â²£ÉÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ïÉÊ¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡õmore.¡Ù¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤â¤Î¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤ÇÉ¾È½¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢²£ÉÍ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤ª²Û»Ò¡¢²£ÉÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÌÃ²Û¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â²£ÉÍ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡ª ÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÅÚ»º¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡Û¤¤¤Á¤´¡ß²Ú¤ä¤«¥Æ¥£¡¼¤Î¡È¤È¤í¤¢¤Þ¡É¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ & ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î®¡×¤ò¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥¹¥¿¥à¤òÅ°Äì¾Ò²ð
ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡ª ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ & ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î®¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥à¡¼¥¹ & ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¡£¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤¬¹á¤ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤òÅº¤¨¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤µËþºÜ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡© ÌµÎÁ¡¦ÍÎÁ¥«¥¹¥¿¥à¤ä¥«¥í¥ê¡¼¡¢ÃÍÃÊ¤Ï¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
