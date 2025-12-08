サンリオ「巧妙に装ったなりすましアカウントの存在が確認」注意を呼びかけ【全文】
【モデルプレス＝2025/12/08】サンリオが12月8日、公式X（旧Twitter）を更新。偽アカウントの存在を明かし、注意喚起をした。
【写真】サンリオキャラクター大賞、TOP3の共通点に注目集まる
同社は、「【注意喚起】偽アカウントにご注意ください（サンリオ【公式】Xアカウント）」と題したお知らせを掲載。「サンリオ【公式】Xアカウント「＠sanrio_news」を巧妙に装ったなりすましアカウント（偽アカウント）の存在が確認されました」と同社の公式Xアカウントのなりすましが存在することを報告した。
また、「サンリオ【公式】Xアカウントでは現在（2025年12月）キャンペーンを行っておらず、当該アカウントとは一切関係ございません」と説明し、「万が一、不審なDMを受け取られた場合はDMの削除、アカウントのブロック、不正報告等によるご対応をお願い申し上げます」と呼びかけ。「また、不審なDMを受信した場合は、必ず送信元をご確認ください」と結んでいる。（modelpress編集部）
サンリオ【公式】Xアカウント「@sanrio_news」を巧妙に装ったなりすましアカウント（偽アカウント）の存在が確認されました。サンリオ【公式】Xアカウントでは現在（2025年12月）キャンペーンを行っておらず、当該アカウントとは一切関係ございません。万が一、不審なDMを受け取られた場合はDMの削除、アカウントのブロック、不正報告等によるご対応をお願い申し上げます。また、不審なDMを受信した場合は、必ず送信元をご確認ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】サンリオキャラクター大賞、TOP3の共通点に注目集まる
◆サンリオ、偽アカウントに注意喚起
同社は、「【注意喚起】偽アカウントにご注意ください（サンリオ【公式】Xアカウント）」と題したお知らせを掲載。「サンリオ【公式】Xアカウント「＠sanrio_news」を巧妙に装ったなりすましアカウント（偽アカウント）の存在が確認されました」と同社の公式Xアカウントのなりすましが存在することを報告した。
◆全文
サンリオ【公式】Xアカウント「@sanrio_news」を巧妙に装ったなりすましアカウント（偽アカウント）の存在が確認されました。サンリオ【公式】Xアカウントでは現在（2025年12月）キャンペーンを行っておらず、当該アカウントとは一切関係ございません。万が一、不審なDMを受け取られた場合はDMの削除、アカウントのブロック、不正報告等によるご対応をお願い申し上げます。また、不審なDMを受信した場合は、必ず送信元をご確認ください。
【Not Sponsored 記事】