¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù3ÆüÌÜÌë¸ø±é¤Î1¶ÊÌÜ¤Ë¡Øºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤òÁª¶Ê¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
12·î6ÆüAKB48¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹ 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part2¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Æ±¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤Î¤Û¤«¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦²£»³Í³°Í¤é¤ÎOG¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢20¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤Ï2011Ç¯2·î16Æü¤ËAKB48¤Î¥á¥¸¥ã¡¼20ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Øºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡ÖÀé½©³Ú°ì¶ÊÌÜ¡¢1ÈÖÇº¤ó¤Ç¤º¤Ã¤ÈÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡×¤È»Ï¤á¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯»á¤«¤é¡Ö¡Øºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤À¤È»×¤¦¡×¤È½õ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£½©¸µ»á¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö20Ç¯AKB48¤ò»Ù¤¨¡¢¤½¤·¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤Â³¤±¤ÆÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Åú¤¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½©¸µ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
