ローソン･マチカフェプラス「宇治抹茶スムージー」発売/ 京都の老舗茶屋「森半」の宇治抹茶を使用

ローソンは、全国50店舗で展開している「MACHI café+(マチカフェプラス)」にて、12月2日から「宇治抹茶スムージー」の販売を開始した。MACHI café+の導入店舗で販売しており、価格は税込500円。

2022年9月より展開している「MACHI café+」は、注文を受けてから店内で手作りしてカフェメニューを提供する。生のバナナを使ったスムージーやその場で豆を挽いて作るコーヒー･カフェラテなどを販売。定番商品とシーズナル商品を合わせて、常時6〜10種類をラインナップしているという。

ローソン「MACHI café＋」のイメージ

ローソン「MACHI café＋」の提供イメージ

MACHI café＋のスムージー類

今回のスムージーは、京都･宇治の老舗茶屋「森半」の宇治抹茶を使用した。抹茶本来の深いコクとほろ苦さ、まろやかな余韻を楽しめるとしている。

◆「宇治抹茶スムージー」

1836年(天保6年)創業の老舗茶屋「森半」の茶師が厳選した宇治抹茶を使い、練乳と生乳100%使用の牛乳、氷などを加えたデザート感覚のドリンク。香りがよく、茶の味もしっかり･濃厚に感じられるという。「コクはありつつも甘すぎず、抹茶好きが満足するような贅沢な味わい」としている。

「宇治抹茶スムージー」

【販売価格】税込500円

【販売開始日】2025年12月2日(火)

【販売店舗】ローソン「MACHI café+」導入店舗

MACHI café＋「宇治抹茶スムージー」登場

■「MACHI café+」公式サイト