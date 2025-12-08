週明け８日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３１９．７２ポイント（１．２３％）安の２５７６５．３６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１４．７７ポイント（１．２５％）安の９０８３．５３ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２０６２億３０３０万香港ドル（約４兆１１４２億円）となっている（５日は２１０４億７２６０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米国では１０日（日本時間１１日未明）、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を発表する。０．２５％の追加利下げが決定されるとの見通しだが、その後の記者会見で、パウエルＦＲＢ議長が２０２６年の金融政策にどう言及するかが気がかりだ。また、中国では１０日に１１月の物価統計、週明け１５日に同月の小売売上高や鉱工業生産などが公表される。内容を見極めたいとして買いが手控えられた。

一方、取引時間中に公表された１１月の中国貿易統計は、米ドル建て輸出が予想（４．０％増）を上回る５．９％増に拡大したが、米ドル建て輸入は予想（３．０％増）を下回る１．９％増に伸び悩んでいる。内需の弱さを示す内容と受け止められた。指数は中盤から下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が８．５％安、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が７．０％安、本土大手行の中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が４．０％安と下げが目立った。ポップマートに関しては、世界を席巻した主力商品「ラブブ」の米ブラックフライデー商戦販売が予想を下回った可能性があると伝えられたことも嫌気された。信達生物は本日付でハンセン指数構成銘柄に新規組み入れ。除外銘柄はなかったため、構成銘柄は８８→８９に増加している。

セクター別では、中国の銀行が安い。中国建設銀行のほか、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と招商銀行（３９６８／ＨＫ）がそろって３．５％、中国銀行（３９８８／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。

産金セクターもさえない。招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．５％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．２％安、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が１．６％安、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が１．３％安で引けた。

半面、中国証券セクターは物色される。華泰証券（６８８６／ＨＫ）が５．２％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が３．１％高、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が２．７％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．７％高と値を上げた。市場活性化が期待される。中国証券監督管理委員会（証監会）の呉清・主席が先週末、優良証券会社に対し、レバレッジ規制を一部緩和する方針と表明した。

半導体セクターも高い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．５％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が３．８％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ））が３．１％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．９％ずつ上昇した。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．５５％高の３９２４．０８ポイントで取引を終了した。証券が高い。ハイテク、保険、不動産、医薬、素材なども買われた。半面、エネルギー関連は安い。自動車、消費関連、公益、銀行の一角も売られた。

