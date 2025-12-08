2019年に音楽デュオ「CHAGE and ASKA」を脱退したASKAの娘で、歌手の宮粼薫（36）が6日、Instagramを更新。イギリスの高級車の前でセクシーなドレスを着た姿を公開した。

【映像】セクシーなドレス姿の宮崎薫（複数カット）

これまでにもASKAとステージ上でハグをする動画や、宮粼がパーソナリティーを務めるラジオ番組にASKAがサプライズゲストとして出演した時の親子ショットなどをSNSで公開し、話題になっている宮粼。

高級車“アストンマーティン”にセクシーなドレス姿で乗車

6日に更新したInstagramでは、「Aston Martin Tokyoのガラディナーで歌わせていただきました。車もじっくり見させていただき胸が高鳴りました…」と、特別な日のディナーで歌ったことを報告。イギリスの高級車・アストンマーティンの前でセクシーなドレスを着た写真を公開した。

この投稿には、「めっちゃ似合うやん！さすがセレブ」「スポーツカー似合いますね」「上品なセクシー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）