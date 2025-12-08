¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡ÛÄÇÌ¾Ë¡¡ÄËº¨¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡Ö¼«Ê¬¤¬Ì¤½Ï¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï8Æü¡¢½àÍ¥3ÈÖ¾¡Éé¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È6¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£9Æü12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½àÍ¥11R¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£ÄÇÌ¾Ë¡Ê37¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ01¤ÎÍ¦¤ßÂ¡£Çä¤ê¾å¤²¤ÎÌó86¡ó¤ËÅö¤¿¤ë1²¯5348Ëü±ß¤òÊÖ´Ô¤·¤¿¡£
¡¡G1½àÍ¥F¤ÎÈ³Â§¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯2·î11Æü¤Î´ØÅìÃÏ¶èÁª¤òÁö¤Ã¤¿¸å¤Ë30Æü¤ÎµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¡£ÀïÎóÉüµ¢¸å¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ÏG1¡¢G2¤Ë½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Ì¤½Ï¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤Â¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤Þ¤¿¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£