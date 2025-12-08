Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡È¥Ð¥¥Ð¥¡É¤ÎÇØ¶Ú¤Ë¡ÖÇØÃæQR¥³¡¼¥É¤ä¤Ð¤¤¤Í¡×¶ÃØ³ ¾×·â¤Î¡È¶ÚÆùÈþ¡É¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³
¡¡¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬ËÜÀï¤Ø¤ÎÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ç¡¢ºÇ¶¯¥Þ¥Ã¥Á¥ç·³ÃÄ¤ò¾å²ó¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¡È¶ÚÆùÈþ¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿°ì¿Í¤ÎBDÀï»Î¤ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¡ÖÇØÃæQR¥³¡¼¥É¤ä¤Ð¤¤¤Í¡×¤È¶ÃØ³¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÇØÃæ¤¬QR¥³¡¼¥É¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡È¥Ð¥¥Ð¥¡É¤ÎÇØ¶Ú
12·î7Æü¡¢Ä«ÁÒ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¤Î³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡ØBreakingDown18¡Ù¡Ê14Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·³ÃÄÂÐ¹³Àï¤ÇTEAMºÇ¶¯¥Þ¥Ã¥Á¥ç¶æ³ÚÉô·³ÃÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¶ÚÆù¡Ä1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¡¢ÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¡¢É½¾ð¶Ú¡Ä¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤ÈºÇ¶¯¥Þ¥Ã¥Á¥ç·³ÃÄ¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¶ÚÆù¾Ò²ð¤ÏÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢Ä«ÁÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹Â¸ýCOO¤¬¡Ö½¨¸×¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¶ÚÆù¤Ï¡©¡×¤ÈBDÀï»Î¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµÃã¤Ö¤ê¡£¤µ¤é¤ËÄ«ÁÒ¤â¡ÖÃæÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°¥Î¥ê¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤´»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥¿¥¤¥¬¡¼¡É¤³¤ÈBDÀïÀÓ3¾¡¡¢³ÊÆ®µ»Îò14Ç¯¤Î½¨¸×¤À¤Ã¤¿¡£½¨¸×¤ÏÌµ¸À¤Ç¼«¤é¤Î¾åÃå¤òÃ¦¤°¤ÈÃæ±û¤Ø¡£¸«»ö¤Ê¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ë¡Ö¤ª¤©¤ª¤ª¡×¤È²ñ¾ì¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ«ÁÒ¤é¿³ºº°÷¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£¥Ð¥¥Ð¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÇØ¶Ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¡¢°ìÈÖ¥¥ì¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡Ä«ÁÒ¤¬¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¦¤Î¿¼¤¤±¢±Æ¤Ë¡ÖÇØÃæQR¥³¡¼¥É¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬¡£¹Â¸ýCOO¤¬¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¶ÚÆù¤Ï¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È½¨¸×¤Ï¡ÖÇØ¶Ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄ«ÁÒ¤â¡ÖÇØÃæQR¥³¡¼¥É¤ä¤Ð¤¤¤Í¡×¤È¶ÃÃ²¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ë¡ÖÇØÃæ¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ÆÇØÃæ¤¬¸×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤È³Ý¤±À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ËÜÀï¤Ç¤Î»î¹ç¤¬·èÄê¤·¤¿½¨¸×¤Ï¡Ö46ºÐ¡¢ºÇ¶¯¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£KO¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎHIROTO¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Á°ìÈ¯¤Ç½ª¤ï¤ê¡£Éé¤±¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£