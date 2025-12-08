地域の特産のタケノコの皮で和紙作りに取り組んでいる大館市の小学校で、紙すきが行われました。



完成した“たけのこ和紙”は春に卒業証書として子どもたちに手渡されます。



紙すきを体験したのは、大館市の山瀬小学校の6年生17人です。



山瀬小学校では毎年、地元・田代地区特産のタケノコ＝ネマガリダケの皮で和紙作りに取り組んでいます。



もともとは2008年に山瀬小学校と統合した旧越山小学校で行われていたもので、2015年に復活しました。





これまで児童たちは約5時間かけて皮を煮て、その皮をすりつぶす作業などを行ってきました。半年ほどかかる和紙作りも、いよいよ最終段階。先週から、紙すきが始まりました。水と混ぜたタケノコの皮の繊維を、ゆっくりすくいあげていきます。ポイントは均一にすくこと。児童たちは、1辺が40センチほどの型を使って、丁寧に形づくっていきました。児童「空気が入って少し難しかったけど最高の和紙を作るために頑張りました」記者「空気入らないように気を付けたことや頑張ったこととかあるかな？」児童「空気をつぶしたり（型を）斜めに入れたりしました」児童「もうすぐ卒業で、立派な和紙をつくることができたのでよかったです」児童「きれいな卒業証書になってほしいです」地域の特産で手作りする伝統の“たけのこ和紙”は、このあと1週間ほど乾かせば完成です。そして、来年3月に卒業証書として子どもたちに手渡されます。