¡ÖµÙÆü¤âÈ¾Ê¬¤Ë¡×53ºÐÃËÀ¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¡£Í×²ð¸î2¤ÎÊì¿Æ¤È¤Î¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¡ÈÉÔ°Â»ë¡É¤¹¤ë¤³¤È
1¿ÍÊë¤é¤·¤òÁª¤Ö¼Ò²ñ¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ä²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼Â²È¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡¢¸½ºß¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÃù¶â³Û¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÂçºåÉÜºß½»¡¦53ºÐÃËÀ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¿ÍÊë¤é¤·¤Î1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤ò¸«¤ë¡Û
¿¦¶È¡§²ñ¼Ò°÷
ºß½»¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÄá¸«¶è
²ÈÂ²¹½À®¡§Êì¿Æ¡¢¼«Ê¬
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§Êì120Ëü±ß¡ÊÇ¯¶â¡Ë¡¢¼«Ê¬700Ëü±ß
¼Â²È¤Î´Ö¼è¤ê¡§1¸®²È3LDK
¸òºÝÈñ¡§2Ëü±ß
Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡§3Ëü5000±ß
Ëè·î¤ÎÃù¶â³Û¡§1Ëü5000±ß
Ãù¶âÁí³Û¡§550Ëü±ß
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢35¡Á59ºÐÃËÀ¤Î1¥«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï18Ëü7902±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢½»µïÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2Ëü6605±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ÏÃÏ°è¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½»µïÈñ¤ò½ü¤¤¤¿16Ëü1297±ß¤¬²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë¶á¤¤Ê¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ò½Ð¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼Â²È¤Ë¤¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£Îø°¦¤ä·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢»ä¤¬¼Â²È¤«¤é»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊì¤Î¾õÂÖ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡© °¤¤Êý¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Èµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ¤ÎÀ¸³èÌÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÁªÂò¤·¤¿²óÅú¼Ô¡£·ÐºÑÅªÉéÃ´¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÊì¿Æ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¤â¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
