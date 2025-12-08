¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ¡×È¯Çä¤Ø¡ª¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¢¥Ð¥Ã¥°¡õ¤ªÆÀ¤Ê¿©»ö·ô¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È
¡¡¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ö¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡Ý¥¶¡×¤Ï¡¢12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥«¥×¥ê¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤ò¡¢¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤â¡ª ¡Ö¥«¥×¥ê¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤Î¾ÜºÙ
¢£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥«¥×¥ê¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤Ï¡¢¡Ö¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»È¤¨¤ë5000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¡Ö¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶¡×¤Î¥í¥´¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«ÁÇºà¤Î¥Þ¥ÁÉÕ¤¡È¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥Ð¥Ã¥°¡É¡£¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡Ø¥Õ¥§¥ê¡¼¥Á¥§¡Ù¡×¤È¡Ö¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶ ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê280ml¡Ë¡×¤âÉõÆþ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡ÂÞ¤Î²Á³Ê¡Ê4000±ß¡Ë¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¥«¥×¥ê¥Á¥ç¡¼¥¶ ¤ª¿©»ö·ô 5000±ßÊ¬¡×¤Ï1000±ßÊ¬¡ß5Ëç¥»¥Ã¥È¤ÇÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¤Î¿©»öÂå¶â¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡Ê²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡Ë¡£
