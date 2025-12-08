¡Ö±ÜÍ÷Ãí°Õ¤ä¤í¡Á¡×¥à¥í¥Ä¥è¥·àÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤Ë...á¾×·â¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼ÁûÁ³¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿³«¤¤¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥±¡¼¥¿¥¤Åê¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÄ»È©¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ä!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¾×·âá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î´î·à»Ë 2023.1.25 ±Ç²è ¿·²ò¼áËëËöÅÁ¤Ï12·î19Æü¸ø³«¤¹¡×¤È¡¢¼ç±é¤·¤¿2024Ç¯¤Î¸ø³«ºî¡Ö¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Î¡¢Àº¹ª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸¼ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î´î·à»Ë¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´î·à¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅê¹Æ¤ò¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡¡Àº¹ª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ¤³¤ï¤¤¡×¡Öºî¤êÊª¤Ê¤Î¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ç¤¿¤Ã¤Ã¤ÃÀ¸¼ó¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿³«¤¤¤¿ÅÓÃ¼¤ËÀ¸¼ó½Ð¤Æ¤¤Æ¥±¡¼¥¿¥¤Åê¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä±ÜÍ÷Ãí°Õ¤ä¤í¡Á¡×¡ÖÄ»È©¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ä!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£