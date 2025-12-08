「少し痩せたかもだけど…」がん闘病中の石橋貴明、最新ショットにSNS安堵「顔色良くなって」「来年は完全復活かな？」「リアル野球盤見せてくれっ」
後輩に囲まれる久々の姿
4月にがんを公表し、芸能活動を休止しているお笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明(64)の最新ショットが注目を集めている。
石橋は横浜DeNAベイスターズの山粼康晃投手(33)のインスタグラムに登場。「我らの大先輩たかさんもめちゃくちゃ元気でした。帝京が東京大会優勝して、とても御満悦でした」「今年も帝京会を開催出来た事ここにご報告させて頂きます」とつづり、写真をアップ。帝京高校野球部の先輩・石橋との2ショット、帝京会に参加した杉谷拳士さん(34)=元北海道日本ハムファイターズ、原口文仁さん(33)=元阪神タイガース、松本剛(32)=読売ジャイアンツ、清水昇(29)=東京ヤクルトスワローズ=との6ショットを披露した。 石橋が見せた久々の元気な姿に「少し痩せたかもだけど元気そうでよかった」「板橋区の雄の貴明が元気だと嬉しい」「顔色良くなってきて良かった」「雑誌で抜かれた時よりも体重ありそうで安心」「貴さんの活力が帝京でしょうかね」「来年は完全復活かな？」「早く元気になってリアル野球盤見せてくれっ」などの声が寄せられている。