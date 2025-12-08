7Ç¯Á°¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ä¤à¤¤¤À±ï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÃÏ¸µ¤Ë³®Àû¡¡ÏÂ²Î»³¤Çº¬ÉÕ¤¯ÌîµåÂç²ñ
¡¡¢¡µ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¥¿¥«ÈÖ24»þ
¡¡ÁáÄ«¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ®Àï¤ò¸«ÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿¡£11·î30Æü¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¸Î¶¿¤ÎÏÂ²Î»³»Ô¤ËÌá¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬´§¤µ¤ì¤¿³ØÆ¸ÌîµåÂç²ñ¡Ö¾®µ×ÊÝÍµµªÇÕ¡×¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£ÆüËÜ°ì´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î³®Àû¡£¡ÖÆüËÜ°ì¤Çµ¢¤ë¤È¥µ¥¤¥ó¤Î¿ô¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´éËþ³«¤À¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î2005Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢21²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¡£»ÔÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿4¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÄºÅÀ¤òÁè¤¦¡£6Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Éé¤±¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹»Ò¤É¤â¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì4¥Á¡¼¥à¤Ï½à·è¾¡¤Î»î¹çÁ°¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï1ÂÇÀÊ¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ÇÏÓ»î¤·¡£Æ±Æü¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï4¿Í¤ÎÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£º¸ÏÓ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¹ë²÷¤Ê¶õ¿¶¤ê¤òµÊ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÂÇÀÊ¤Çº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Á¡¢ÄÌ»»413ËÜÎÝÂÇ¤ÎÌÌÌÜ¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤ÏÁª¼êÀëÀÀ¤ò¤·¤¿»ùÆ¸¤¬7Ç¯Á°¤Ë·»¤¬Æ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¿È¤âÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£·»¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ö°ì½Ö¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿»ùÆ¸¤Î»Ñ¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÎÀëÀÀ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£21²ó¤âÂçÀ¹¶·¤Ç½ªÎ»¡£»Ø´ø´±¤¬»Ï¤á¤¿Âç²ñ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤¬ÏÂ²Î»³¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë