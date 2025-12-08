北海道・岩内警察署は12月8日、業務上横領の疑いで共和町に住む無職の矢野和真容疑者（38）を再逮捕したと発表しました。



矢野容疑者は2020年4月6日から2021年3月31日までの間、業務上預かっていた7地区の資源保全隊名義の口座から40回にわたり現金合計1114万円を引き出して着服し、横領した疑いが持たれています。



矢野容疑者は2019年4月15日から2020年3月31日までの間にも、共和土地改良区職員として6地区の資源保全隊名義の口座を業務上預かり保管中、共和町内の銀行窓口で45回にわたり現金合計1229万円を引き出して着服し、横領した疑いですでに逮捕されていました。



警察によると2023年5月ごろ、資源保全隊から土地改良区職員に「役員報酬が支払われていない」という報告があり、職員が調べたところ、口座から使途不明の現金が引き出されていたため、警察に相談し、事件が発覚したということです。



警察は矢野容疑者の認否を明らかにしていませんが、矢野容疑者は「遊興費に使った」という趣旨の供述をしているということです。