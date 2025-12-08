『あんたが』勝男役を熱演中・竹内涼真「3時のおやつはドーナツ」、撮影オフショットが「かわいい」と話題「勝男ぉー！」
俳優の竹内涼真（32）が8日、主演するTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式インスタグラムに登場。最終回を前に、陽気なオフショットが公開された。
【写真】「めちゃくちゃかわいい」勝男役を熱演中・竹内涼真の撮影オフショット
投稿では「3時のおやつはドーナツ」とコメントし、主人公の勝男を熱演する竹内が、ドーナツを片手に大きく口を開け、笑顔あふれるアップショットを披露している。
愛らしいオフショットに、コメント欄には「癒しやよー！勝男ぉー！」「かわいい」「本人ふざけてこの表情してそうだけど、普通にめちゃくちゃかわいいありがとう」「I’m donutいらないって強がってたくせにちゃっかりいただき勝男かわいい」などの声が集まっていた。
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内）が、別れを経て成長していく姿を描く。
