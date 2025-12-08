Î¥Åç¤Ç53Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¡Ä¸©Æ»¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬³³¤«¤é5m°Ê¾åÅ¾Íî¡¡±¿Å¾¼ê¤Î48ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¡¿·³ã¡¦°ÀÅç±ºÂ¼
º£Ç¯11·î¡¢¿·³ã¸©°ÀÅç±ºÂ¼¤Î¸©Æ»¤Ç40ÂåÃËÀ¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¡¢³³¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉÃÄÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÀÅç±ºÂ¼¤Ë½»¤àÃÄÂÎ¿¦°÷¡¦¾¾±ºÂóÌé¤µ¤ó(48)¤Ç¤¹¡£
12·î1Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¡¢°ÀÅç±ºÂ¼¤Î¸©Æ»¾å¤Ç¡¢°ÀÅç±ºÂ¼Ìò¾ì¤Î¿¦°÷¤«¤é¡ÖºòÈÕ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸©Æ»¤«¤é¼Ö¤¬Å¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾±º¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾ÃËÉÃÄ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½Ð¤µ¤ì¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¿ÇÎÅ½ê¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤º¡£ÍâÆü¡¢Á¥¤ÇÂ¼¾å»Ô¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÂ¿È¯À³°½ý¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾±º¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ÏÆâ±ºÊýÌÌ¤«¤é³øÃ«ÊýÌÌ¤ØÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«ー¥Ö¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾¿Ê¤·¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÀÅç±ºÂ¼¤Ç¤Î¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤Ï1972Ç¯°ÊÍè¡¢53Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
