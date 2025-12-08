川口春奈、美肩あらわな赤ドレスで存在感放つ Qoo10イベントに初登壇
俳優の川口春奈が8日、都内で行われた『Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025』（Qoo10 MBA）授賞式に登壇した。Qoo10イメージキャラクターとして、「メガ割」CMに6年間出演しているが、川口がQoo10公式イベントに登壇したのは今回が初となる。
【全身ショット】セクシィ〜！真赤な美肩あらわなドレスで魅了した川口春奈
スペシャルゲストとして登壇。光沢のある赤いドレスで美しい方をあらわにした川口は、衣装セレクトの理由について「きょうは本当にすばらしいアワードのプレゼンターとして呼んでいただき、会場も本当にすばらしい空間なので、ちょっとドレッシーな感じで来ました」とにっこり。
この日のステージは、グランドプリンスホテル新高輪の飛天の間に特設された。川口は緊張ものぞかせていたが、「華やかで大きくて。今回第1回ということで楽しみにして来ました」と会場の雰囲気も楽しんでいる様子だった。
本アワードは、ユーザーのリアルな声を反映するため、Qoo10の購買データを元に、Qoo10のユーザーによる約60万票の投票、Qoo10での販売実績、さらにヘアメイクアップアーティストやビューティークリエイターなどの美容専門家で構成された審査員による厳正な審査と、複数の基準に基づいて決定された。
