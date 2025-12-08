【ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ大統領は７日、米動画配信大手ネットフリックスによる米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）の買収計画を巡り、「合併でシェア（占有率）がとても大きくなる。問題になるかもしれない」と述べた。

反トラスト法（独占禁止法）上の懸念を示したもので、規制当局の審査が難航する可能性もある。

ワシントンで記者団の取材に答えた。トランプ氏は「（買収は審査の）プロセスを経る必要があり、どうなるか見てみよう。私も判断に関わるつもりだ」と話し、裁定に乗り出す可能性も示唆した。

ネットフリックスは５日、ＷＢＤの映画・テレビスタジオや動画配信事業を７２０億ドル（約１１・２兆円）で買収すると発表した。ネットフリックスの３億人の顧客基盤に、ＷＢＤのサービスに加入する１億２８００万人が加わると、市場での影響力は一段と強まるとみられる。

米メディアによると、合併後の市場シェアが３０％を超えて競争を阻害する恐れがあるとして、近く司法省が調査に乗り出す方針だ。