付録レビュー｜大人もハマる！こどもオレペ付録「ワクワクたべものペーパー」試してみた

2025年12月8日発売の『こどもオレンジページ NO.9』の特別付録、「ワクワクたべものペーパー」。

食べものの写真がプリントされていて、くしゃくしゃにしてちぎったり、セロテープではったりすれば、好きな食べものを作れちゃう……というクラフトペーパーです。

バリエーションは8種類。

からあげ、きゅうり、みかん、とうもろこし、食パン、メロン、ミニトマト、パンケーキ。

並べると、茶色、緑、白、赤……と、とってもカラフルです。

のりもハサミも必要なし。

簡単なので、子どもの遊びにぴったり。

でもじつはこの付録、子どもはもちろん大人が遊んでもめちゃくちゃ楽しいんです！

特に工作好きの人は、ハマること間違いなし。

というわけで、（いい大人である）編集部員が「ワクワクたべものペーパー」で、実際に＆本気で遊んでみました。

楽しすぎ！ 編集部員が「ワクワクたべものペーパー」試してみた

まず、どんな食べものを作ろうか考えるところからスタート。

この時点で、もうすでに楽しいです……。

喫茶店のショーウィンドウみたいなレトロなメニューを作りたいと思っていたので、ペーパーを手に取り、色味や写真の質感を見ながら、

「あれなら作れそう」

「これは色味が似ている」

と、いろいろ考えて、クリームソーダとピザトースト、ショートケーキとを作ることにしました。

●「ワクワクたべものペーパー」で純喫茶風メニュー

まずは、一番簡単そうなクリームソーダから。

100円ショップで買ったプラスチックカップに、くしゃくしゃにしてのばした緑色の紙を敷き詰めて、丸めた白い紙で作ったアイスをオン！

仕上げに赤い紙で作ったさくらんぼをトッピングしました。

ねじって作った、さくらんぼの軸がこだわりポイント♪

お次は、ピザトースト。

茶色のペーパーでパンの耳を、白いペーパーで内側部分を作って、トーストの土台が完成。

黄色い紙をちぎってとろ〜りとろけるチーズを作り、赤い紙を折りたたんで作ったサラミと、緑の紙をねじって作ったピーマンの輪切りをトッピングしてでき上り！

ピザトーストって、どんな順番で具材をのせていたっけ？

具材はどんな配置で並べていたっけ？ など、料理の特徴をあらためて確認しながら作るのも、楽しかった〜。

そして、お次はショートケーキ。

きつね色の紙と白い紙を帯状に折って交互に並べて、ケーキの土台を作成。

上面と側面を、白い紙をちぎったり、ひねったりして作ったクリームや、赤い紙を丸めたり折ったりして作ったいちごをトッピングして完成。

色紙ではなく、写真をプリントして作った紙だからこその、妙なリアルさがあっておもしろい！

器にのせたり、テーブルクロスを敷いたりすれば、さらにリアリティや雰囲気が増して◎です♪

●「ワクワクたべものペーパー」でおうち居酒屋

まだまだペーパーがあまっているので、残りの分を使って他の食べものも作ってみることに！

黄緑色の紙をちぎって、つまんで、端をテープでとめたら枝豆に。

赤い紙を丸めて作ったミニトマトに、茶色の紙をほぞ長くちぎってくるっと巻いたら、串に刺してトマト肉巻き串に。

茶色の紙をくしゃくしゃに丸めたものと、黄緑の紙をくるくる筒状に巻いたものを交互に串にさして、ねぎまに。

緑の紙を細長い筒状に巻いて先っぽをつまみ、串に刺せば、オクラ串に。

3本まとめて、串焼き盛り合わせの完成です。

プラスチックカップに、くしゃくしゃにした黄色い紙と白い紙を敷き詰めて作ったビールをそえれば、おうち居酒屋開店！

大人もハマる！ 「ワクワクたべものペーパー」の感想

これらの食べものがぜーんぶ一冊分の付録で作れちゃうんだから、めちゃくちゃ大満足。

バリエーション豊富なので、パンやスイーツ、エスニック料理など、自分の好きなジャンルにトライしてみるのも楽しそうですよ。

夢中になってもくもくと手を動かすと、頭もすっきりしてgood。

何を作ろうか考えるのも、作るのも、器に盛ったりスタイリングしたりするのも、すべての工程がワクワク楽しい時間でした。

大人も楽しめること実証済み！

そんな「ワクワクたべものペーパー」が付録になった、12月8日発売の『こどもオレンジページ NO.9』、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。