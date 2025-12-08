¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÌÜ»Ø¤¹·»Äï¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤ÎÄ©Àï¡¡·»¤ÎÌÚÂ¼°ªÍèÁª¼ê¤ÏWÇÕ2°Ì¤Ë¡¡²¬»³»Ô½Ð¿È
·»Äï¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¡¡ÌÚÂ¼°ªÍèÁª¼ê¡¦ÍªÅÍÁª¼ê
¡¡2026Ç¯2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î·»Äï¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬Ì´¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·Áª¹Í¥ìー¥¹¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»Ô½Ð¿È¡¢21ºÐ¤ÎÌÚÂ¼°ªÍèÁª¼ê¤È¡¢¹â¹»2Ç¯¤ÎÍªÅÍÁª¼ê¡£·»Äï¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µðÂç¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤ò»È¤Ã¤Æµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢²óÅ¾¿ô¤äÃåÃÏ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡£
¡¡·»¡¦°ªÍèÁª¼ê¤Ï2023-24¥·ー¥º¥ó¤Ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¼ïÌÜÊÌÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É´û¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·»Äï¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÁ°¤Ë²¬»³»Ô¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌÚÂ¼°ªÍè Áª¼ê¡Ë
¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¡ËµÍ¤á¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î¼«¿®¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÍè¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×
¡¡°ìÊý¡¢º£²ó¤¬¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½é»²Àï¤È¤Ê¤ëÍªÅÍÁª¼ê¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î°ì¿Í¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö4Êý¸þÁ´¤Æ¤Ç¤Î5²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌÚÂ¼ÍªÅÍ Áª¼ê¡Ë
¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£ËÍ¤é¤·¤¯¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇÂç4¿Í¤Î¸Â¤é¤ì¤¿ÂåÉ½ÏÈ¤òÁè¤¦¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÚÂ¼°ªÍè Áª¼ê¡Ë
¡Ö(Q.¡ÊÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡©¡Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÌ¤Ë¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Úー¥¹¤¬ºî¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ª¸ß¤¤¡×
¡ÊÌÚÂ¼ÍªÅÍ Áª¼ê¡Ë
¡Ö¸ø³«Îý½¬¤È¤«Âç²ñ¤Î»þ¤È¤«¡¢¡Ø¤¢ー¤ª·»¤Á¤ã¤óÈô¤ó¤Ç¤ë¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡·»Äï¤½¤í¤Ã¤ÆÄ©¤à¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÆ»¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÊÌÚÂ¼°ªÍè Áª¼ê¡Ë
¡Ö4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ë¤·¤«³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç³ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¡ÊÌÚÂ¼ÍªÅÍ Áª¼ê¡Ë
¡ÖÌ´¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Âè2Àï¡£Äï¡¦ÍªÅÍ¤ÏÌµÇ°¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·»¡¦°ªÍè¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡1ËÜÌÜ¤Ç5²óÅ¾È¾¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1980¤ò·è¤á¤Æ4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¤Î3ËÜÌÜ¡£ºÆ¤Ó5²óÅ¾È¾¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É 1980¡×¤òÀ®¸ù¤·¤Æ2°Ì¡£º£¥·ー¥º¥ó½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£