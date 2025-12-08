¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ´í¸±¡×¡Ö·ûË¡¤Ë¤âÈ¿¤¹¤ë¡×¡¢Í¼±¼Ô¤é¤¬Å±²óµá¤á¤ë¶ÛµÞÀ¼ÌÀ
ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤È°Û¤Ê¤ê¡¢·ûË¡¤ä¹ñºÝË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¼Ô¤ä¸µÀ¯ÉÜ¹â´±¡¢ÊÛ¸î»Î¤é¤¬12·î8Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î»²±¡µÄ°÷²ñ¸«¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡üÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¹â»Ô¼óÁê¤Ïº£Ç¯11·î¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤ë¤È¹ñ²ñ¤Ç½Ò¤Ù¡¢¹ñÆâ³°¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ä³¤»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢³Ø½Ñ¡¦Ì±´Ö¸òÎ®¤ÎÄäÂÚ¤âÀ¸¤¸¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏµÞÂ®¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤µ¤é¤Ë12·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³ÀïÆ®µ¡¤¬²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç¡¢ÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖÃæ¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâF15ÀïÆ®µ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÃÇÂ³Åª¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ö·ûË¡9¾ò¤ä¹ñºÝË¡¤Ë¤â°ãÈ¿¤¹¤ë¡×
²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¼±¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÂ¼»³¼óÁêÃÌÏÃ¤ò·Ñ¾µ¤·È¯Å¸¤µ¤»¤ë²ñ¡×¡£Æ£ÅÄ¹â·ÊÍý»öÄ¹¤¬À¼ÌÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
À¼ÌÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢È¯¸À¤¬1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤äÎòÂåÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¶¯¤¤ÈóÆñ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤¬Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤òÆüËÜ¤¬Âº½Å¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡ÖÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À8¹à¡ÊÀï¸åÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡Ë¤ÎÎ©¾ì¤ò·ø»ý¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¡£È¯¸À¤Ï¡¢·ûË¡9¾ò¤ä¹ñºÝË¡¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤âÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ü¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÀïÁè¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¸µ³°Ì³¾Ê¾òÌó¶ÉÄ¹¤ÎÅì¶¿ÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¼«±ÒÂâµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤¬Èó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Ç¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜµ¤¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÀïÁè¤ò¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³°¸ò¤ÏÉðÎÏ¤ò»È¤ï¤º¡¢ÍÞ»ß¤ÈÂÐÏÃ¤¬ËÜµÁ¡£ÆüËÜ¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î±©¾ìµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡Ë¤â¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÊ¶Áè¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾è¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢¹ñºÝË¡¤ä·ûË¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤¤ï¤á¤Æ´í¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ü¡ÖÆüÃæ¤Î³°¸ò¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò°ïÃ¦¤¹¤ëÈ¯¸À¡×
À¯¼£·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¿¢Áð°ì½¨¤µ¤ó¤â¡ÖÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤¬²áµî¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Í§¹¥´Ø·¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³°¸òÊ¸½ñ¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡×¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ä¹ñ±×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤é¤â¡¢²áµî¤Î³°¸ò¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò°ïÃ¦¤·¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÈ¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÏÂ¸÷Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ç¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃÝ¿®»°·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¥±¥¢Ï«Æ¯¤Î´íµ¡¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢·³»öÈñÁýÂç¤¬À¸³è¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¤¿¤À¤Á¤ËÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸ÀÅ±²ó¤È¡¢ÆüÃæ´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£