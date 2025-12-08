¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡Û±»À¸ÀµµÁ¡¡ÇòÀ±¤Ê¤·¤Î2ÃåÍ¥½Ð¤â¼ê±þ¤¨¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÂ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï8Æü¡¢½àÍ¥3ÈÖ¾¡Éé¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È6¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£9Æü12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½àÍ¥10R¤Ç2ÃåÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï±»À¸ÀµµÁ¡Ê49¡áÊ¡²¬¡Ë¡£ÇòÀ±¤Ê¤·¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ï½ê¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÂ¡£¤È¤³¤Ê¤á¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡98Ç¯7·î¤Î45¼þÇ¯¤ÇG1½éÍ¥¾¡¡£19Ç¯7·î¤ÎSGÂè24²ó¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥²¥ó¤Î¤¤¤¤¿åÌÌ¤ÇºòÇ¯12·î¤ÎÊ¡²¬71¼þÇ¯°ÊÍè¡¢23²óÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£