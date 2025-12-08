お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が8日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）で、憧れの漫才スタイルについて語った。

同番組で、7日に放送された「アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2025 マスターズ」の舞台裏を振り返った塙。自身らのネタは事前の打ち合わせどおり、主に芸能人の実名を出した部分が放送ではカットされていたといい、その結果を「天才的な編集になってました」と絶賛した。

そして塙は「タカトシさんとかサンドウィッチマンさんのように、あんまり人の名前を出さない漫才にずっと憧れてはいる」と本音を明かし、「それが作れない」と告白。名指しされた「タカアンドトシ」のタカは「アレが面白いからなぁ、ナイツは」と絶賛したが、塙は「そういうのは良くないと思ってるんですよね」と打ち明けた。

そして「人の不祥事があったら（ネタにして、お金が）チャリンチャリンみたいな」と続けると、一同は爆笑。塙の相方・土屋伸之が「良くないっていう自覚はあるんだ」と指摘すると、塙は「コツを教えてもらっていいですか、コツ。どうやって作るんですか」と“懇願”。タカは「無理だと思う。もう染みついちゃってるから」と笑っていた。