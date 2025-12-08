±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡§¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù°µÅÝÅª1°Ì½éÅÐ¾ì¡¡¿·ºî¤Ï¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Á¡Ù¡ØWIND BREAKER¡Á¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡ºÇ¿·¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê12·î5Æü¡Á6Æü¤Î3Æü´Ö½¸·×¡¢¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬¡¢½éÆü¤«¤é3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷131Ëü3000¿Í¡¢¶½¼ý18²¯9100Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯¸ø³«¤ÎÍÎ²è¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£½µ¤ÎTOP10
¡¡Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤È¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢À¼¤Î½Ð±é¤Ï¤¦¤µ¤®¤Î·Ù´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤ò¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ó¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥È¥Þ¥ó¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¤ò¥¡¼¡¦¥Û¥¤¡¦¥¯¥¢¥ó¤¬±é¤¸¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Ï¾å¸ÍºÌ¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢²¼Ìî¹É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Á°½µ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤¬Â³¤¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÆ°°÷14Ëü¿Í¡¢¶½¼ý2²¯±ß¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷45Ëü¿Í¡¢¶½¼ý6²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¡¢½µËö3Æü´Ö¤ÇÆ°°÷10Ëü¿Í¡¢¶½¼ý1²¯5600Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢Á°½µ¤Î10°Ì¤«¤é¥¤¥Ã¥¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷619Ëü¿Í¡¢¶½¼ý94²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢6Æü¤«¤é¤ÏÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè6ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Âè1ÃÆ¤ÇÇÛÉÛ¤·¤¿Ž¢¾®ºý»ÒŽ£¤ÎÊÌ¥«¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ºÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯Àï²Ð¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¤òÉÁ¤¡¢Ž¢Âè46²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñÍ¥½¨¾ÞŽ£¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉðÅÄ°ìµÁ¤ÎÀïÁèÌ¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼¡Ý³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡Ý¡Ù¤¬6°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£´ÆÆÄ¤Ïµ×»ü¸çÏº¡¢À¼¤Î½Ð±é¤ÏÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢Å·Ìî¹¨¶¿¡¢¤Û¤«¡£
¡¡8°Ì¤Ë¤Ï¡¢³¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·ý¤ò¿¶¤ë¤¦¥ï¥ë¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤ò¿å¾å¹±»Ê¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¶¦±é¤ÏÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢È¬ÌÚè½²Ä»Ò¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢JUNON¡¢¤Û¤«¡£
¡¡´ûÂ¸ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢4°Ì¤Î¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤¬Îß·×¤ÇÆ°°÷81Ëü¿Í¡¢¶½¼ý10²¯±ß¤òÆÍÇË¡£5°Ì¤Î¡ØÇúÃÆ¡Ù¤ÏÎß·×¤ÇÆ°°÷171Ëü¿Í¡¢¶½¼ý24²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Á´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Ê12·î5Æü¡Á7Æü¡Ë
1¡ÊNEW¡Ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ê¸ø³«½µ1¡Ë
2¡Ê2¢ª¡Ë±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ê2¡Ë
3¡Ê10¢¬¡Ë·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ê12¡Ë
4¡Ê4¢ª¡ËTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ê3¡Ë
5¡Ê6¢¬¡ËÇúÃÆ¡Ê6¡Ë
6¡ÊNEW¡Ë¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ -³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«-¡Ê1¡Ë
7¡Ê9¢¬¡Ë¹ñÊõ¡Ê27¡Ë
8¡ÊNEW¡ËWIND BREAKER¡Ê1¡Ë
9¡Ê7¢¡Ë·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ê5¡Ë
10¡Ê3¢¡ËMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ê2¡Ë
¢¨11¡Ê1¢¡ËMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ê2¡Ë
