「Travis Japan」の吉澤閑也（30）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。今年の個人的大ニュースを明かした。

この日は月曜レギュラーの「Travis Japan」松田元太と、ゲストで同グループメンバーの七五三掛龍也、川島如恵留の特集企画を行った。今年の個人的大ニュースを問われた吉澤は「レスリングを始めました」と打ち明けた。

きっかけは「ドッキリでレスリングの選手に仕掛けられるみたいなのがあって」と明かし、その際に女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん、五輪メダリストの浜口京子から「センスある、よけ方とか戦い方が」と褒められたとした。

そのため「レスリングを始めることにして」と語り、「いつか試合に出たいな」と声を弾ませた。

「まだ1回とかしか行けてないんですけど」としたものの「でもその1回で結構強くなりましたね」と手ごたえを口にした。

七五三掛は急にグループで共有しているスケジュールの吉澤の欄に「レスリング」と入っていたとし、「最初仕事かなと思って聞いてみたらプライベートっていうことでびっくりしました」と回顧した。

MCの「ハライチ」澤部佑は「今ちょうど岩井さんが柔術習い始めてるから、最終的には総合でバトルを」と言い、岩井勇気は「『ぽかぽか』で対決だ、じゃあ」とノリノリで話した。