¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD ÌîµåÉô¤ò2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇµÙÉô¤Ø ¡Ö²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤ÆÀï¤¤È´¤¯¡×
·Ð±Ä²þ³×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ì¾Ìç¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÉô¤¬µÙÉô¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÌîµåÉô¤ò2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¼ÅÅ´ï»þÂå¤Î1950Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤Ï¡¢¼Â¤ËÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ë57²ó¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë43²ó½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2000Ç¯¤È2005Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÌ¾Ìç¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÌîµå¤ÎºåµÞ¡¢¸½ºß¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ê¡ËÜË¤µ¤ó¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ï¼çÍ×Âç²ñ¤ÇËÜÀï½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤Ê¤ÉÀ®ÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÙÉô¤Ï²ñ¼Ò¤¬¿Ê¤á¤ë·Ð±Ä²þ³×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¹½Â¤²þ³×¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ä¼ý±×À¤ÎÄã¤¤»ö¶È¤òºÆÊÔ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£