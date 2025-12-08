¤¯¤ë¤ê¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÑ³¤¯¤âÈþ¤·¤12¤ÎÊÑÁÕ¡Ù¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡õ¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¸ø³«¡¡¥¢¥Ê¥í¥°È×È¯Çä¤â·èÄê
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¤¯¤ë¤ê¤ÎÄÌ»»15ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÑ³¤¯¤âÈþ¤·¤12¤ÎÊÑÁÕ¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÀèÃåÍ½Ìó¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ°ìÍ÷¡¢À¸»º¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°T¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLa Palummella¡×¡Ö¥ï¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡×¡ÖRegulus¡×¡ÖÀ¥¸Í¤ÎÆâ¡×¡¢12·î12Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Öoh my baby¡×¤ò´Þ¤à5¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¶Ê7¶Ê¤ÎÁ´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥Õ¥©¡¼¥¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤«¤é¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥¸¥ã¥ºÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¡¢R&B¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¶Ê¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¥³¥ó¥¯¥ì¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤²»³ÚÀ¤òÆâÊñ¤·¡¢Ëü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Ë³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ñ³¤¯¤âÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤¬2ËçÁÈ¤Î½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°È×¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥É¤Ë¿Ë¤òÍî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á¤¢¤¬¤ëÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤È¡¢¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËºîÉÊ¤ÎÉ½¾ð¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢µþÅÔºß½»¤Î²è²È¡¦Ã°±©Í¥ÂÀ»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·ºîÉÊ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ê¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÉþÉô°ìÀ®»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£¼ýÏ¿12¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿12±©¤ÎÄ»¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë±©¤Ð¤¿¤«¤ó¤È¤¹¤ëÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÏ¢¤ÎºîÉÊ·²¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿¼¤ß¤òÃ¹¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌÆÃÅµ¤ä¡¢À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆ±»þ²ò¶Ø¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÆÃÅµ¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¯¤ë¤ê¡ØÑ³¤¯¤âÈþ¤·¤12¤ÎÊÑÁÕ¡Ù¼ýÏ¿¶Ê
¡ÚCD¡Û¢¨3·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01. ¤¿¤Þ¤Ë¤ª¤â¤¦¤³¤È
02. Regulus
03. ¶âÀ±
04. À¥¸Í¤ÎÆâ
05. La Palummella
06. C¡Çest la vie
07. oh my baby
08. ¤Ï¤¿¤é¤¯¤À¤ì¤«¤Î¤è¤¦¤Ë
09. ²¡¤·²Ö¤ÈÌ´
10. ¥»¥³¥¤¥¢
11. 3323
12. ¥ï¥ó¥À¥ê¥ó¥°
¡ÚDVD¡Û¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦¤¯¤ë¤ê ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼2025 Quruli Voyage ¡Á¤¯¤ë¤ê¤È¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¡Á
¡¡@¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Û¡¼¥ë
1. ¥¢¥Ê¡¼¥¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥à¥¸¡¼¥¯
2. Remember me
3. ¿´¤Î¤Ê¤«¤Î°Ëâ
4. La Palummella
5. Liberty & Gravity
¡¦µþÅÔ²»³ÚÇîÍ÷²ñ2025Day1&Day2 @Çß¾®Ï©¸ø±à
1. Regulus
2. ¥ï¥ó¥À¥ê¥ó¥°
3. ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó
4. À¥¸Í¤ÎÆâ
5. àèàá¿§¤Î³¹¡¢¾å³¤³ª¤ÎÄ«
6. ¤Ð¤é¤Î²Ö
7. ½É¤Ï¤Ê¤·
¡Ú¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Û¡¡¢¨2026/3/25È¯Çä
2ËçÁÈ ½ÅÎÌÈ×
¢§DISC 1
AÌÌ
1. ¤¿¤Þ¤Ë¤ª¤â¤¦¤³¤È
2. Regulus
3. ¶âÀ±
BÌÌ
1. À¥¸Í¤ÎÆâ
2. La Palummella
3. C¡Çest la vie
¢§DISC 2
AÌÌ
1. oh my baby
2. ¤Ï¤¿¤é¤¯¤À¤ì¤«¤Î¤è¤¦¤Ë
3. ²¡¤·²Ö¤ÈÌ´
BÌÌ
1. ¥»¥³¥¤¥¢
2. 3323
3. ¥ï¥ó¥À¥ê¥ó¥°
