元大阪府知事の橋下徹氏（56）が8日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。「飲み会がつまらない」と言われる橋下氏の評判について参加したメンバーから意外な評価が飛び出した。

高市早苗首相が7日に夜の会食で自民党の麻生太郎副総裁、萩生田光一幹事長代行、木原稔官房長官らメンバー17人で都内ホテルの西洋料理店で会食をしたことがニュースになった。首相就任して初めての夜の会合だった。橋下氏は「政治家の多くは政治は“飲みニュケーション”だって考える人がいて、会って飲んだってことだけで『まあ、賛成してやろうか』とか『まあまあ、分かった』って人が多いんですよ。だから、時間は1時間でも一緒に酒を飲んでということで喜んでいる人が多いです。僕は飲み食いよりも理屈派だったことと僕の飲み会って無茶苦茶つまらないらしいんです。これは維新のメンバーみんな言ってました。橋下と飲むの15分も耐えられないみたいな」と話してスタジオを笑わせた。

MC石井亮次が「えらいもんで、大久保さん、僕らみたいなこういう仕事ってね、番組とかでも、いろんなメンバーで1回2時間ご飯を一気に仲の良さっていうのがグッとあがるじゃないですか」と話すと大久保佳代子は「分かります」と話すと、橋下氏が「1度、行きましたね」と大久保とユウジに向かって話しかけた。

すると大久保は「そんなつまんなくもなかった」と高評価を出して、ユージも「あんなに白米を食べる人も初めて見た」と飲み会での橋下氏の様子を語っていた。