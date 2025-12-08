日本テレビは8日、元TOKIO国分太一（51）が「コンプライアンス上の問題行為」を理由に番組降板となった件をめぐり、同じく元TOKIO松岡昌宏（48）が一部週刊誌に同局の対応について語った件にコメントした。

日テレは12月1日に行った定例会見で、松岡と城島茂の今後の同局系「ザ！鉄腕！DASH！！」出演について問うと、福田博之社長が「続けて出演していただきます」と語っていた。一方、松岡は週刊誌などの取材に対し、国分降板や自身たちの今後について十分な説明がなされていない旨の心中を明かしていた。

日テレは「大切な出演者である松岡さん、そして城島さんに対しましては、直接、あるいは株式会社STARTO ENTERTAINMENT様と株式会社TOKIO様を通じて、丁寧に対話を続けてきたつもりですが、お二人に私たちの考えをしっかりとお伝えし、お二人のお気持ちを受け止められるようお話をさせていただきたいと思っております」とコメントした。

国分は11月26日に都内で会見を行い、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件などについて謝罪するなどしていた。